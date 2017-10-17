روما تخصص 11 مليار دولار لرعاية المهاجرين لعامين

روما (وكالات)

خصصت الحكومة الايطالية 3.9 مليار يورو (نحو 11 مليار دولار) في الموازنة العامة، لعامين من أجل تمويل نفقات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر. جاء ذلك في مشروع خطة الموازنة العامة للدولة المعروضة على المفوضية الأوروبية والتي قدرت زيادة عدد المهاجرين المقيمين في مراكز الاستقبال الإيطالية في سبتمبر 2017 الماضي، بأكثر من 193 ألفاً مقابل 176 ألفاً نهاية 2016، وذلك رغم انخفاض تدفق أفواج المهاجرين منذ الصيف.

وقدر مشروع الموازنة معدل الإنفاق على استضافة المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاستقبال العام المقبل، ما بين 5 مليارات يورو و نحو 7 مليارات يورو (مايعادل بين 5.5 مليار و 9.9 مليار دولار)، في حين قدر أن يصل إجمالي الإنفاق في هذا البند العام الحالي لحوالي 4.3 مليار يورو (5 مليارات دولار) أي ما يعادل 25.05 من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي.