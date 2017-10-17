بدء مشاورات تشكيل الحكومة النمساوية وكورتس يربط الشراكة بمحاربة «معاداة السامية»

فيينا (وكالات)

أعلنت الرئاسة النمساوية أمس، أن الرئيس الكسندر فان دير بيلين قبل استقالة الحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار الاشتراكي كريستيان كيرن بعد فوز حزب «الشعب» المحافظ بالانتخابات البرلمانية. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الرئاسة القول، إن دير بيلين بدأ باستقبال قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرأي معهم حول تشكيل الحكومة الجديدة، مبتدراً اللقاءات بزعيم حزب الشعب سيباستيان كورتس بعدما تمكن حزبه من تحقيق تفوق واضح في الانتخابات لكن ليس بالأغلبية ما يجعله بحاجة إلى تشكيل ائتلاف لقيادة الحكومة الجديدة.

من جهته، أكد المحافظ كورتس في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل هايوم» أن أحد المطالب الأساسية لشركائه المقبلين في الحكومة التي سيكلف بتشكيلها هو الالتزام بمكافحة «معاداة السامية». وقال كورتس للصحيفة «مكافحة معاداة السامية وسياسة عدم التسامح إطلاقا مع أي اتجاهات معادية للسامية، أمر مهم للغاية بالنسبة لي. هذا شرط واضح مسبق لتشكيل أي ائتلاف حكومي بقيادتي» متابعاً «يجب ألا يكون هناك أي شك في ذلك».