البحرين تشتري 16 طائرة إف-16 بـ 3.8 مليار دولار

المنامة (وكالات)

أعلنت مملكة البحرين أمس ابرام صفقة مع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية بقيمة 8.3 مليار دولار لشراء 16 طائرة من طراز «اف 16» المطورة، وقال قائد سلاح الجو الملكي البحريني اللواء الشيخ حمد آل خليفة في مؤتمر صحفي إن هذه الطائرات المتطورة ستساهم بفاعلية في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني والذي يضم العديد من المنظومات الحديثة.

وقال نائب رئيس شركة «لوكهيد مارتن» ريك غرويس إن مملكة البحرين تعد من أوليات الدول التي أبرمت هذه الصفقة في المنطقة، مشيرا إلى ما يتميز به سلاح الجو الملكي البحريني من تطور كبير.