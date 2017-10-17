الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في العريش

أبوظبي ، عواصم (الاتحاد،وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول وسط مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: «إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة». وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق، وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة، وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما دانت السعودية بأشد العبارات الهجوم على نقاط أمنية وبنك في مدينة (العريش) التابعة لمحافظة شمال سيناء المصرية. وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس تضامن السعودية مع مصر ضد الإرهاب والتطرف مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا والشعب والقيادة المصرية.

وكان مصدر أمني مصري أعلن أمس الأول استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة إبان تصديهم لهجوم إرهابي على فرع (البنك الأهلي المصري) بوسط سيناء.

وأدان الأزهر الشَّريف، بشدة، الهجوم الإرهابي وقال في بيان إن هذا الهجوم الغادر دليل جديد على تجرد مرتكبيه من أدنى درجات الرحمة والإنسانية، واستحلالهم للدماء والأموال، وسعيهم للفساد في الأرض، ما يستوجب التعامل معهم بكل حزم، مجددًا دعمه لكافة الجهود التي تقودها القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على جماعات الإرهاب، وتقدّم الأزهرُ الشريف بخالص العزاء لوزارة الداخلية وجنودها البواسل، ولأسر الشهداء، داعيًا المَوْلى -عَزّ وجَلّ - أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظَ مصر من كلِّ مكروه وسوء.

وكانت السفارة الأميركية في القاهرة أدانت الهجمات الأخيرة، التي شنتها الجماعات الإرهابية على قوات الأمن والشرطة والمدنيين، في شبه جزيرة سيناء وفي جميع أنحاء مصر، وقالت السفارة في بيان لها، «تأتي هذه الهجمات لتؤكد مرة أخرى خسة هذه الجماعات الإرهابية، على النقيض تماماً من بسالة الضباط والمدنيين الذين يبذلون أرواحهم في أداء واجبهم لحماية مواطنيهم»، وأعربت السفارة عن تعاطفها وتعازيها للقتلى والجرحى جراء هذه الهجمات الأخيرة، وعن أمنياتها بالشفاء السريع للمصابين، وقالت: «تقف الولايات المتحدة بقوة إلى جانب مصر، وستواصل وقوفها مع مصر والشعب المصري في حربهم ضد الإرهاب».