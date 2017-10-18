سلوى الخضيري وندى الملا تفوزان بجائزة الجناح المعماري لـ «فن أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن حصول الطالبتين سلوى الخضيري وندى الملا، من كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في الشارقة، على الجائزة الأولى في جائزة الجناح المعماري لـ «فن أبوظبي»، بينما جاءت في مركز الوصيف الطالبة إيمان محمد من جامعة أبوظبي. وسيتم الكشف عن العمل الفائز خلال «فن أبوظبي» الذي سيعقد من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في منارة السعديات، ثم ينتقل بعد انقضاء «فن أبوظبي» إلى منزل السفير البريطاني، ليتم عرضه لمدة شهرين، واستخدامه مساحة اجتماعية لاستقبال الضيوف في مقر السفارة.

وقالت ديالا نسيبة، مدير (فن أبوظبي): «تأتي جائزة الجناح المعماري لـ(فن أبوظبي) كمنصة جديدة تتيح للجمهور التعرف إلى المواهب الإبداعية في مجال التصميم المعماري، وتسليط الأضواء على الطلبة والخريجين الجدد، عبر منحهم فرصة عرض إبداعاتهم أمام الجمهور المحلي والعالمي من زوار (فن أبوظبي)، الأمر الذي يكسبهم الخبرات اللازمة لتطوير مشاريع عامة في مرحلة مبكرة من مسيرتهم المهنية».

وأعربت سلوى الخضيري وندى الملا عن امتنانهما لهذه المسابقة التي «وفرت لنا فرصة إبداع تصميمنا وعرضه أمام 20 ألف من زوار وجمهور (فن أبوظبي)»، وقالتا: «لا شك في أن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يعزز طموحنا كمصممين، ونأمل أن يكون هذا النجاح أساساً لتطورنا مستقبلاً في مجال العمارة».

واعتبر الدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة، وكيفن ميتشل، نائب وكيل الجامعة لشؤون البكالوريوس والتدريس، المسابقة «فرصة غير عادية للمصممين، تتيح لهم فرصة إدراك أفكارهم الإبداعية».

ومن جهتها، شكرت الطالبة إيمان محمد الفائزة بمركز الوصيف: فريق «فن أبوظبي» على منحها فرصة المشاركة في هذا التحدي، والدكتور باسم عيد والدكتور محمد الكفتانجي، أساتذة العمارة في جامعة أبوظبي على رعايتها خلال عملها على المشروع.