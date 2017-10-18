سلوى الخضيري وندى الملا تفوزان بجائزة الجناح المعماري لـ «فن أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن حصول الطالبتين سلوى الخضيري وندى الملا، من كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في الشارقة، على الجائزة الأولى في جائزة الجناح المعماري لـ «فن أبوظبي»، بينما جاءت في مركز الوصيف الطالبة إيمان محمد من جامعة أبوظبي. وسيتم الكشف عن العمل الفائز خلال «فن أبوظبي» الذي سيعقد من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في منارة السعديات، ثم ينتقل بعد انقضاء «فن أبوظبي» إلى منزل السفير البريطاني، ليتم عرضه لمدة شهرين، واستخدامه مساحة اجتماعية لاستقبال الضيوف في مقر السفارة.
وقالت ديالا نسيبة، مدير (فن أبوظبي): «تأتي جائزة الجناح المعماري لـ(فن أبوظبي) كمنصة جديدة تتيح للجمهور التعرف إلى المواهب الإبداعية في مجال التصميم المعماري، وتسليط الأضواء على الطلبة والخريجين الجدد، عبر منحهم فرصة عرض إبداعاتهم أمام الجمهور المحلي والعالمي من زوار (فن أبوظبي)، الأمر الذي يكسبهم الخبرات اللازمة لتطوير مشاريع عامة في مرحلة مبكرة من مسيرتهم المهنية».
|
واعتبر الدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة، وكيفن ميتشل، نائب وكيل الجامعة لشؤون البكالوريوس والتدريس، المسابقة «فرصة غير عادية للمصممين، تتيح لهم فرصة إدراك أفكارهم الإبداعية».
|