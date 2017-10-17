برنامج الأنشطة الثقافية ينطلق اليوم في قصر المويجعي بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات النسخة الثانية من برنامج الأنشطة الثقافية والفنية في منطقة العين لموسم 2018/‏2017، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أمس تفاصيل الفعاليات التي سيستضيفها قصر المويجعي بالعين احتفاءً بمكانته السياسية والمجتمعية الهامة في تاريخ الإمارات، وبخاصة أنه شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتنطلق فعاليات قصر المويجعي اليوم، الأربعاء، بسلسلة من العروض الفنية والاستعراضية، وورش العمل التفاعلية، والرحلات الاستكشافية، وتجارب أخرى رائعة، تهدف إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي للإمارة وتاريخها العريق. فيما تنطلق غداً، الخميس «مجموعة من الأمسيات الشعرية التي تحتفي بالشعر الإماراتي. ومن بين الفعاليات التي ستقام في باحة قصر المويجعي أسبوعياً عروض «العيالة» و «الرزفة»، المدرجتين على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني غير المادي، بالإضافة إلى ورش عمل تقام كل يوم خميس بعنوان»يلسة» تغطي مواضيع مثل الآداب العامة، والتشريفات والمراسم، وورش عمل الحرف اليدوية التي تقام يومي الأربعاء والخميس. وسيتمكن جميع أفراد العائلة والمهتمين بعلوم الآثار والمباني التقليدية من الاستمتاع بفعاليات استكشافية أسبوعية، والمشاركة في عمليات محاكاة أعمال ترميم المباني التاريخية تحت إشراف فريق الحفاظ على البيئة التاريخية التابع للدائرة، من خلال سلسلة من ورش العمل المصممة كحصص أسبوعية تعليمية متخصصة.

وتتضمن الفعاليات أيضاً إقامة «معسكر المقناص» أسبوعياً، والذي سيتيح للزوار فرصة التعرف على فنون الصيد بالصقور. كما تنطلق الفعاليات الشهرية بورشة عمل «البشت الملكي». وتستكشف ورشة عمل البشت الملكي مختلف أنماط الزخرفات التي تميز عباءات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ترافقها ورشة عمل حول فنون الخياطة.