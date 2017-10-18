«الثقافة والسياحة» تعقد شراكات وتفاهمات في مجال الترجمة والنشر

فرانكفورت (الاتحاد)

عقدت في جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لبحث آفاق التعاون المشترك مع ناشرين دوليين لترجمة مجموعة من عناوين الكتب إلى العربية عبر مشروع «كلمة» للترجمة، وتنسيق مشاركة ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب العام المقبل.

وتضمنت الاجتماعات محادثات مع دور نشر من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والنرويج وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وبولندا وأوكرانيا وكوريا واليابان والمكسيك.

ويأمل مشروع «كلمة» للترجمة الحصول على حقوق ترجمة مجموعة جديدة من العناوين التي تطرح علوماً تتعلق باهتمامات معاصرة، مثل علوم الفضاء، والكتب الموجهة للأطفال، وكتب أخرى تهتم بتنمية وتطوير الذات ومهارات الإدارة واهتمامات الشباب، والعلوم المتعلقة بالنوم والصحة وأسلوب الحياة، إلى جانب سلسلة عالمية شهيرة للمقدمات العلمية التي تنشرها جامعات ودور نشر عالمية.

وقال سعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة البرامج في قطاع دار الكتب بالدائرة: «أثمرت مشاركتنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب العديد من التفاهمات الجادة لنقل معارف معاصرة إلى العربية، وقد أسعدنا اهتمام الناشرين الدوليين بالمشروع وثقتهم بنا».

من جهة أخرى، شهد الجناح اجتماعات تحضيرية لمشاركة بولندا ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يعقد من 25 أبريل إلى 1 مايو 2018، حيث قدمت هيئة الكتب البولندية Poland Book Institute تصوراً أولياً لبرنامج المشاركة المرتقب.

وقال محمد الشحي مدير إدارة البحوث والإصدارات في قطاع دار الكتب بالدائرة: «تساهم مشاركاتنا في المعارض الدولية في عقد شراكات بعيدة الأجل مع الناشرين الدوليين ومديري المعارض العالمية، ونتطلع أن تكون مشاركة بولونيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب العام المقبل إضافة لجمهور المعرض الذي يبحث عن الجديد دائماً، حيث نسعى إلى توسيع آفاق استكشاف الثقافات تكريساً لموقع أبوظبي كملتقى للحوار العالمي».