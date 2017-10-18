ريجيكامب: الفوز أهم من «الترشيحات»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوحدة، أنه ليس من الصعب على فريقه أن يسترجع المركز الأول، لكن من الصعب جداً أن يحافظ الفريق الذي يصل إلى الصدارة على البقاء فوق القمة، متمنياً أن يواصل فريقه تقديم المستوى نفسه الذي قدمه أمام الوصل بالجولة الماضية، وأن ينهي اللقاء بالفوز.

وأكمل: قبل انطلاقة الموسم، لم يكن الوحدة من المرشحين للمنافسة في البطولة، وأرى أن الترشيحات ليست مهمة، والأهم أن نفوز في كل مباراة، ونأمل أن ننهي الموسم في المركز الأول.

وقال: قدمنا مستوىً جيداً أمام الوصل، وهذا من الإيجابيات، لكننا بكل أسف لم نحقق الفوز، آمل أن يتأقلم اللاعبون، وأن يكونوا في قمة الجاهزية للقاء حتا، وأعتقد أننا أضعنا فرصاً عديدة في المباراة السابقة، وهذا ما سنعمل على أن نتفاداه مستقبلاً.

ورفض ريجيكامب الحديث عن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه في المباراة الماضية، وقال: لن أتحدث مطلقاً عن الحالات التحكيمية، وهذه ليست مشكلتي، ومع هذا كانت هناك أخطاء كبيرة في المباراة، وقد طلبت من اللاعبين بعد مباراة الوصل أن يواصلوا الأداء نفسه، وأن لا نتحدث كثيراً عن الحالات التحكيمية؛ لأنه من الممكن أن تحدث ممكن أخطاء تحكيمية، لكننا نأمل أن لا يتكرر ذلك.