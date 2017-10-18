«أكس دبي سبارتان» في حتا بـ «عقبات جديدة»

رضا سليم (دبي)

كشف مجلس دبي الرياضي تفاصيل البطولة الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط (إكس دبي سبارتان) التي ينظمها 10 نوفمبر المقبل في منطقة حتا، والتي تعد أحد أشهر سباقات التحمل في العالم، وينطلق السباق من أمام مركز الدراجات الجبلية بحتا، وتقوم اللجنة المنظمة بإضافة عقبات جديدة في السباق لزيادة الإثارة والتحدي في المنافسة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن طوق مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ود. عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعبدالله بن حبتور مدير تنفيذي إكس دبي، وبدر خلف مدير العمليات في سبارتان أرابيا، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المجلس، وعدد من الأبطال الإماراتيين في رياضة التحدي.

وخصصت اللجنة المنظمة، جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرين الأولى تصل قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة الأخرى التي ستكون بانتظار الفائزين والأبطال الذين يكملون السباق حتى نهايته.

وتشمل المنافسات، سباق الـ «بيست المفتوح» (20+ كم و30+ عقبة) وفي فئة الـ«سبرينت» المفتوح وفئة الـ«سبرينت» للنخبة (5+ كم و 20+ عقبة)، بالإضافة إلى «سبارتان جونيور» وهي المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 15 عاماً.