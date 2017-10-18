«أبوظبي 5» يطارد لقب الجولة الثانية لـ «اكس كات»

خالد السعدي (ويهاي)

انتقلت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة من مدينة جينجهو الصينية إلى ويهاي من أجل الاستعداد للمشاركة في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الاكس كات التي تستضيفها المدينة اعتبارا من الجمعة وحتى الأحد، ومن المقرر أن يقام ضمن هذه الجولة أيضا سباقان رئيسيان، وتضم البعثة متسابقي الفريق ماجد المنصوري وراشد الطاير، بالإضافة إلى المتسابق فالح المنصوري أيضا، والراديو مان ناصر الظاهري.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد شهدت نتائج متميزة للفرق الإماراتية، حيث حصد زورق الفيكتوري 3 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي المركز الأول والصدارة، وحل زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثاني في كلا السباقين، وتشتد المنافسة حاليا بين كلا الزورقين، حيث يتصدر الفيكتوري الترتيب العام برصيد 40 نقطة ويلاحقه زورق أبوظبي 5 برصيد 30 نقطة، وتقام الجمعة التجارب التمهيدية وأيضا منافسات سباق أفضل زمن قبل الانتقال إلى السباق الرئيسي الأول السبت، ثم انطلاق السباق الرئيسي الثاني للجولة والختامي الأحد.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية قوة المنافسة في البطولة بين زوارق الإمارات من جهة، والزوارق المشاركة من كل الدول، ما يؤكد على تفوق زوارقنا وحلولها في المراكز الأولى في الجولة الماضية، وقال: «يمتلك الفريق قدرات كبيرة وكلا المتسابقين راشد وماجد من المخضرمين في صفوف الفريق، أعتقد أن زورق أبوظبي سيحقق نتائج أفضل عن الجولة الماضية».

وكشف ماجد المنصوري نجم فريق أبوظبي عن استعداد زورق أبوظبي 5 من أجل تحدي الجولة الثانية والاستمرار في المنافسة، وأكد أن قوة البطولة يكمن في أن المنافسين على المراكز الأولى هم من أصحاب الخبرة والمهارة ورصيد البطولات العالمية سواء من فرق الإمارات أو الفرق الإيطالية والأسترالية وبالتالي فان كل المنافسين محترفين ولا مكان للهواة في هذه البطولة، الجميع يريد الفوز بلقب الاكس كات.