أرو يرتدي شعار «الإمارات للدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات للدراجات رسمياً عن انضمام الدراج فابيو أرو إلى صفوفه، حيث وقع البطل الإيطالي عقداً لمدة ثلاث سنوات، وقال كارلو ساروني، مدير فريق الإمارات: «يسرنا الترحيب ببطل مميز مثل فابيو أرو في صفوف فريقنا، ولاسيما أن مهاراته تتطابق مع طموحات الفريق. وإلى جانب تسليط الضوء على مهاراته وإمكاناته الكبيرة، أود أن أشير إلى أنه دراج يثير حماسة المشجعين دائماً، وهو محبوب من الجمهور بسبب أدائه المميز في السباقات. ومع أدائه الجيد، سيساهم فابيو في تعزيز صورة الفريق، وأعتقد أنه سيساعدنا في تحقيق نتائج مميزة ومهمة». من جانبه، قال الدراج الإيطالي فابيو أرو عن فريقه الجديد: «إنه لمن دواعي سروري أن ترغب إدارة ورعاة فريق الإمارات بتوحيد مساعينا وجهودنا في هذه الرياضة المثيرة. وأشكرهم على ثقتهم التي أولوني إياها، وآمل أن أكون على مستوى توقعاتهم. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع الذين ساندوني خلال مسيرتي؛ لقد لعبوا جميعاً دوراً أساسياً في تطور مسيرتي في هذه الرياضة ووصولي إلى هذه المكانة».