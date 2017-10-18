«البارسا» في اختبار «الحب الممنوع» أمام أولمبياكوس

مدريد (أ ف ب)

يفتتح ملعب «كامب نو» أبوابه مجدداً أمام الجمهور، عندما يتواجه برشلونة الإسباني مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني، فيما يأمل بايرن ميونيخ الألماني تأكيد تفوقه بقيادة مدربه الجديد- القديم يوب هاينكس عندما يستضيف سلتيك اليوم، في الجولة الثالثة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المجموعة الرابعة، من المتوقع ألا يواجه برشلونة صعوبة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، في أول لقاء له ضد ضيفه أولمبياكوس الذي خرج خالي الوفاض من مباراتيه الأوليين، لكن الأنظار ستكون شاخصة نحو جمهور النادي الكتالوني، الذي سيوجد في مدرجات «كامب نو» للمرة الأولى، منذ استفتاء الاستقلال عن السلطة المركزية.

واضطر برشلونة في مباراته الأخيرة على ملعبه أن يواجه لاس بالماس (3-صفر) في الدوري المحلي بمدرجات خالية من الجمهور، لأن اللقاء كان يوم استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كتالونيا، رغم قرار القضاء الإسباني باعتبار هذه الخطوة مخالفة للقانون، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى في مواجهات مع الشرطة.

ومن المتوقع أن يحافظ الجمهور الكتالوني على تقليده في المباراة التي تجمع مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي، بالفريق الذي أحرز معه لقب الدوري اليوناني ثلاث مرات، خلال الفترتين اللتين أمضاهما معه (2008-2009 و2010-2012) بما يجعل المباراة بالنسبة له أشبه بالحب الممنوع.