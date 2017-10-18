«الاقتصاد» تشارك في منتدى «التعاون العربي» مع آسيا الوسطى وأذربيجان

دوشنبه (الاتحاد)

برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، شارك وفد إماراتي رسمي رفيع المستوى في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان على المستوى الوزاري، الذي عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وشارك في المنتدى الذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية، عدد من وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية العرب، إضافة إلى وزراء الجانب الآسيوي الذي شمل أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، إلى جانب جمهورية أذربيجان.

ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينها، بما يدعم جهودها التنموية ويعود عليها بالمنفعة المتبادلة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن المنتدى في دورته الثانية، بعد الدورة الأولى المثمرة التي تم عقدها في الرياض عام 2014، وفر مظلة مهمة للتشاور والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الآراء والدعم حيال مختلف القضايا، السياسية والاقتصادية، ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي.