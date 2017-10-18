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المدافع الوحيد في قائمة أول 18 هدافاً

شيوتاني يسكن «قلوب العيناوية» بـ «لمسات حاسمة»
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017

عبدالله عامر (العين)

إنه المدافع الوحيد في قائمة أول 18 هدافاً لدوري الخليج العربي هذا الموسم، والتي يتصدرها الثائي ليما وماكيتي ديوب.

وهو صاحب الأهداف الحاسمة والمهمة لـ «الزعيم»، في مباراة شباب الأهلي دبي أهدى العين ثلاث نقاط غالية بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، خلال لقاء الجولة الثالثة، وقبل أن يزور شباك عجمان بتقليص الفارق في الدقيقة 66 مما مهد الطريق إلى عودة «البنفسج»، وصنع هدف التعادل بتمريرة عرضية نجح دوجلاس في إسكانها الشباك.

كما أنه أول لاعب ياباني يرتدي قميص العين، عندما تعاقد معه لاعباً آسيوياً هذا الموسم.

وشارك في 4 مراكز مختلفة خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق، الأمر الذي يجعله «جوكر» في يد المدرب زوران، فضلاً عن «الانضباط التكتيكي» داخل الملعب، والصرامة والصلابة والقوة في الأداء، إنه شيوتاني تسوكاسا الذي اختصر الوقت، ودخل قلوب «الأمة العيناوية»، من «الباب الواسع».

في حواره مع «الاتحاد»، كشف شيوتاني عن أن المراحل الأولية للتفاوض مع العين كانت نهائية بالنسبة له، معبراً عن سعادته بتلك اللحظات، لأنها فتحت له الطريق للانضمام إلى فريق كبير بحجم العين، وهو ما يعد حلماً لعدد كبير من اللاعبين في القارة الآسيوية، نظراً للمشاركة المستمرة للفريق في بطولة دوري الأبطال، والتي يملك لقبها، لهذا لم يتردد في الانتقال الذي جاء سريعاً، وأوضح أنه يريد أن يذهب بعيداً في كرة القدم، وهذا ما دفعه للاحتراف الخارجي، والتعاقد مع نادٍ كبير، يحقق الألقاب من خلاله، ويجني ثمار الاحتراف، بحصد أفضل النتائج وحصد البطولات. ... المزيد
     
 

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