شيوتاني يسكن «قلوب العيناوية» بـ «لمسات حاسمة»

عبدالله عامر (العين)

إنه المدافع الوحيد في قائمة أول 18 هدافاً لدوري الخليج العربي هذا الموسم، والتي يتصدرها الثائي ليما وماكيتي ديوب.

وهو صاحب الأهداف الحاسمة والمهمة لـ «الزعيم»، في مباراة شباب الأهلي دبي أهدى العين ثلاث نقاط غالية بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89، خلال لقاء الجولة الثالثة، وقبل أن يزور شباك عجمان بتقليص الفارق في الدقيقة 66 مما مهد الطريق إلى عودة «البنفسج»، وصنع هدف التعادل بتمريرة عرضية نجح دوجلاس في إسكانها الشباك.

كما أنه أول لاعب ياباني يرتدي قميص العين، عندما تعاقد معه لاعباً آسيوياً هذا الموسم.

وشارك في 4 مراكز مختلفة خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق، الأمر الذي يجعله «جوكر» في يد المدرب زوران، فضلاً عن «الانضباط التكتيكي» داخل الملعب، والصرامة والصلابة والقوة في الأداء، إنه شيوتاني تسوكاسا الذي اختصر الوقت، ودخل قلوب «الأمة العيناوية»، من «الباب الواسع».