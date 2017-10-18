النفط يتمسك بمكاسبه مع ارتفاع المخاطر والتوترات

عواصم (رويترز)

تماسكت أسعار النفط أمس، لتحتفظ بمكاسب حققتها في الوقت الذي يهدد فيه الصراع بين القوات العراقية والكردية الإمدادات من شمال العراق في حين يتزايد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد تداول النفط في نطاق محدود نسبياً لأشهر عدة دعمت خلالها تخفيضات في الإنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أسعار الخام، في حين كبح زيادة الإنتاج الأميركي الأسواق، تحركت الأسعار مرتفعة بشكل كبير هذا الشهر. وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، صعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 57.87 دولار للبرميل، مرتفعاً بواقع الثلث تقريباً عن مستوياته في منتصف العام. ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تغيراً يذكر ليستقر عند 51.78 دولار للبرميل.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن نسبة التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بتعهداتها لخفض إنتاج النفط تبلغ نحو 86%. وقال بيرول لـ«رويترز» على هامش منتدى عالمي في سيؤول «التزامهم يبلغ نحو 86 %، أعلى مما كان في السابق. والأمر يرجع إليهم فيما إذا كانوا سيستمرون في هذه الخطة في نوفمبر المقبل أم لا. إذا فعلوا ذلك، فقد نري خلال العام القادم، استعادة الأسواق لتوازنها، في الوقت الذي مازلنا نرى فيه كمية كبيرة من المخزون في الأسواق تزيد عن المعدلات المتوسطة التاريخية».

وأضاف بيرول، رداً على سؤال حول الصراع في العراق بين الحكومة والأكراد وقرار الولايات المتحدة عدم التصديق على اتفاقها النووي مع إيران، إن من السابق لأوانه تقييم أثر تلك المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط، قائلاً «من المبكر للغاية أن نقول كيف ستستمر تلك التطورات الجيوسياسية وأن نحدد مدى أثرها على أسعار النفط». وأضاف «تلك المسائل تذكرنا بأن النفط والأوضاع الجيوسياسية مترابطان جدا وسيظلان كذلك، لذا، يظل أمن النفط أمراً حيوياً لجميع الدول».