«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق خدمة البيع على المكشوف الفني

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحدث خدماته الاستثمارية «خدمة البيع على المكشوف الفني»، ليكون بذلك أول سوق يوفر هذه الخدمة في منطقة الخليج العربي، بحسب بيان أمس.
وتعتبر خدمة البيع على المكشوف الفني إضافةً جديدة لمجموعة الخدمات والمنتجات التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين، وذلك من خلال الوسطاء المرخصين، كما تأتي في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.
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ويقوم نظام التداول والمقاصة، وذلك من خلال حساب مخصص لعمليات البيع على المكشوف الفني، ليليه قبول أوامر البيع المدخلة من قبل الوسطاء، حتى لو لم تتوفر الأسهم المراد بيعها، بشرط إضافة الوسيط لهامش ضمان نقدي لقيمة العملية بنسبة 50%، هذا ويتم إدخال أمر البيع في سجل الأوامر حسب الأولويات المطبقة مع مؤشر يبين أن الأمر هو أمر بيع على المكشوف الفني.
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