«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق خدمة البيع على المكشوف الفني

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحدث خدماته الاستثمارية «خدمة البيع على المكشوف الفني»، ليكون بذلك أول سوق يوفر هذه الخدمة في منطقة الخليج العربي، بحسب بيان أمس.

وتعتبر خدمة البيع على المكشوف الفني إضافةً جديدة لمجموعة الخدمات والمنتجات التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين، وذلك من خلال الوسطاء المرخصين، كما تأتي في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.

واعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية كوسيط لخدمة البيع على المكشوف الفني، والذي يُعَرف بأنه عملية بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، ولكنه يلتزم بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها T+2، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار. وتقوم الهيكلية المعتمدة لهذه الخدمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند إدخال أمر بيع على الأوراق المالية.

ويقوم نظام التداول والمقاصة، وذلك من خلال حساب مخصص لعمليات البيع على المكشوف الفني، ليليه قبول أوامر البيع المدخلة من قبل الوسطاء، حتى لو لم تتوفر الأسهم المراد بيعها، بشرط إضافة الوسيط لهامش ضمان نقدي لقيمة العملية بنسبة 50%، هذا ويتم إدخال أمر البيع في سجل الأوامر حسب الأولويات المطبقة مع مؤشر يبين أن الأمر هو أمر بيع على المكشوف الفني.