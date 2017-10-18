512 مليون درهم عائدات «ديار للتطوير»

دبي (الاتحاد)

حققت «ديار للتطوير»، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي، إيرادات بقيمة 512 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بحسب تقرير النتائج المالية الذي أعلنت عنه الشركة أمس.

وبحسب التقرير، فإن إيرادات «ديار للتطوير» قد ارتفعت بنسبة 96% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حيث سجلت الشركة 261 مليون درهم في حينه. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في مبيعات الشركة للوحدات العقارية، إضافة إلى التقدم الملحوظ في أعمال الإنشاءات في مشروعي ذي أتريا ومون روز، اللذين تجاوزت نسبة الإنجاز فيهما 80%، إضافة إلى مشروع ميدتاون المقرر استكماله خلال الربع الثالث من 2019.

من ناحية أخرى، أورد التقرير المالي لـ«ديار للتطوير» ارتفاعاً في الأرباح المجمّعة للشركة، حيث وصلت إلى 182 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ105 ملايين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصلت الأرباح الصافية للشركة إلى 100 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 167 درهماً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتضمنت أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي عكس مخصص انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة وأرباح من إعادة تقييم عقارات استثمارية.

وتعليقاً على النتائج، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير» «حققت ديار للتطوير نمواً هائلاً في 3 من أبرز مشاريعها خلال الأشهر الماضية من عام 2017، إلى جانب التركيز على تنويع مصادر دخل الشركة وتوسعة محفظتها عبر دخول قطاع الضيافة. تقف ديار للتطوير اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة النمو التي تسجلها، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة، وفي إطار سعينا لدعم رؤية الإمارات 2021».