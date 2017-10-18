أسعار مبيعات الشقق في دبي تحافظ على استقرارها

دبي (الاتحاد)

أشار تقرير أصدرته شركة استيكو حول القطاع العقاري في مدينة دبي خلال الربع الثالث من العام 2017 إلى استقرار أسعار مبيعات الشقق في الربع الثالث، فيما بلغت نسبة الانخفاض السنوي نحو 4%.

كما انخفض متوسط إيجار الشقق في مدينة دبي بنسبة 4% في الربع الثالث وبنسبة 12% على أساس سنوي، وسجلت منطقة مرسى دبي أكبر انخفاض في متوسط الإيجار بنسبة 19% مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، تلتها منطقة داون تاون دبي (18%) ومدينة دبي الرياضية (16%) وبر دبي (16%).

وشهدت الفترة الممتدة من بداية العام 2017 إلى نهاية الربع الثالث تسليم 10200 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من 3500 وحدة أخرى قبل نهاية العام الحالي. فيما كان إجمالي المعروض 8750 شقة فقط في العام 2016.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: «شهد القطاع العقاري زيادة ملحوظة من حيث عدد المشاريع الجديدة التي وصلت إلى مرحلة الانتهاء. ونعتقد أن تنتقل كمية كبيرة من العرض المتوقع للتسليم في الربع الرابع من عام 2017 إلى العام 2018. ومن المحتمل أن تنجم هذه التأخيرات عن الاعتبارات المتعمدة والتأخيرات غير المخطط لها في مجال البناء والقضايا المالية».

وأبرز التقرير أيضاً عدة تغيرات هامشية في جميع أنواع العقارات بمدينة دبي في الربع الثالث مع استقرار المبيعات في قطاعات المكاتب والشقق، وانخفاضها في قطاع الفلل بنسبة 1%.

وتعتبر هذه الأرقام تحسناً طفيفاً بالمقارنة مع الربع الثاني الذي سجل انخفاضاً في أسعار الشقق والفلل والمكاتب بنسبة 3% و2% و2% على التوالي.

وأضاف جون ستيفنز قائلاً: «أظهرت نتائج الربع الثالث بوضوح ارتفاعاً من حيث التعاملات العقارية، حيث واصل المالكون والمستأجرون تأمين أفضل الصفقات الممكنة. ورغم أن السوق قد سجل استقراراً أو انخفاضاً هامشياً، إلا أن بعض المناطق أظهرت انخفاضاً أكثر وضوحاً وخاصة على أساس سنوي».