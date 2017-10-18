«منتدى الاستثمار» يبحث تنافسية المنطقة في جذب الاستثمارات

دبي (الاتحاد)

‬انطلقت أمس ‬الجلسة ‬الحوارية ‬حول «‬منتدى ‬الاستثمار ‬المستدام»‬، ‬أحد ‬أهم ‬فعاليات ‬أسبوع ‬دبي ‬للاستثمار ‬2017، ‬الذي ‬تنظمه ‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الاستثمار، والذي ركز على العمل المشترك لتحقيق مكانة تنافسية للمنطقة في جذب الاستثمار المستدام ويسلط الضوء على فرص الاستثمار القطاعية.

وشهد سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، توقيع اتفاقية تعاون بين الصين المالية القابضة، وجمعية الصين هاي تك للتصنيع، شركة الصين للتمويل والاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع الإمارات-الصين تك تاون، الذي يركز على تطبيق أهم الإنجازات التكنولوجية في العالم، وتعزيز الإنتاج الفعال للقدرة التكنولوجية المؤهلة للصين، وتقديم خدمة تكنولوجيا فعالة لـ 1.5 مليار نسبة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما وقعت مِراس وهانيرجي وإم سي سي اتفاقية لبناء حقل للطاقة الشمسية في دبي بطاقة 900 ميجاواط عبر استخدام وحدة شرائح طاقة شمسية رقيقة ‏CIGS، ‬إضافة ‬إلى ‬إنتاج ‬20 ‬ميجاواط ‬من ‬وحدة ‬شرائح ‬طاقة ‬شمسية ‬مرنة ‬GaAs. ‬