إطلاق «ياس للفعاليات» رسمياً باستضافة الدورة الافتتاحية من «بليند أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت حلبة مرسى ياس أمس بإعادة الإطلاق الرسمي لمركز ياس للفعاليات باستضافة الدورة الافتتاحية من منتدى بليند أبوظبي.

وحضر الحدث 300 ضيف يمثلون كبريات شركات تنظيم الفعاليات العالمية في مركز ياس للفعاليات لتبادل الخبرات حول تطورات هذا القطاع والتعرف على أحدث ابتكارات تنظيم الاجتماعات الكبرى.

ويتزامن بليند أبوظبي، الذي عمل فريق واي سوليوشنز على التخطيط له وتنظيمه، مع الانطلاقة الجديدة لمركز ياس للفعاليات الذي يتسع لما يصل إلى 1200 شخص، ويتمتع بمساحات قابلة للتعديل بحسب متطلبات كل فعالية، ويوفر منصة لتقديم محتوى تفاعلي تتمتع بخيارات فريدة للإضاءة وأحدث تقنيات العرض السمعي والبصري، وخيارات مبتكرة للضيافة.

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: كان بليند أبوظبي منصة مثالية لإعادة إطلاق مركز ياس للفعاليات. وشهدنا اليوم حضور 300 ضيف يمثلون كبريات الشركات العالمية في مجال تنظيم الفعاليات، لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة أحدث تطورات هذا القطاع والتواصل مع زملائهم في هذا المجال في واحد من أكثر الفعاليات المبتكرة لقطاع تنظيم الفعاليات الكبرى في المنطقة».

وبدوره، قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: يعتبر مركز ياس للفعاليات وجهة مبتكرة في المنطقة لاستضافة الفعاليات ومزودة بأحدث التقنيات للقطاع. وشهد المركز عمليات تطوير تمنحه مزايا إضافية عديدة ابتداء من توفير مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة ووصولًا إلى أحدث تقنيات تنظيم المؤتمرات.