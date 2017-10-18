34 مرشحاً نهائياً في جائزة زايد لطاقة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

عقد أعضاء لجنة الاختيار، ولجنة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية اجتماعاتهم في أبوظبي مؤخرا، في المرحلة الثالثة من عملية التقييم المكونة من 4 مراحل، لتحديد المرشحين النهائيين للدورة العاشرة من جائزة زايد لطاقة المستقبل، واختارت 34 مرشحاً نهائياً.

وستدقق لجنة تحكيم الجائزة قائمة المرشحين نهاية الشهر الجاري لتحديد الفائزين الذين ستعلن أسماؤهم في حفل توزيع الجوائز خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة يناير المقبل.

وشملت قائمة المرشحين النهائيين في فئة المنظمات غير الحكومية وغير الربحية كلاً من فريق «وي كير سولار» وفريق «سولار سيستر» واللذين ركّز مشروعهما على توسيع نطاق الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية وتمكين رائدات الأعمال في «المناطق النائية» من الانخراط في هذا القطاع الحيوي، في حين ستقوم «مؤسسة سيلكو» المرشحة الثالثة عن نفس الفئة من طرفها بتمويل إنشاء شبكات الطاقة المتجددة والمستدامة في المناطق السكنية التي يقطنها محدودو الدخل بالهند.

وفي فئة «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» تأهلت ضمن قائمة المرشحين النهائيين كل من «سونا ديزاين» و«بي بوكس المحدودة» و«1366 تكنولوجيز»، حيث تتمحور الفكرة الرئيسة لمشاريعهم حول التوسع في سوق الطاقة الشمسية من خلال توفير شبكات إنارة ذكية للشوارع والطرق تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وخدمات المرافق، ورقائق شمسية، وذلك عن طريق عملية أكثر كفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة تناسب كل تقنية على حِدة. وتم تقييم المشاركات على أساس أربعة معايير، وهي التأثير الملموس، والابتكار، والريادة، والرؤية طويلة الأمد.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، مدير جائزة زايد لطاقة المستقبل «يتمحور دور الجائزة حول العمل على تحفيز النهوض بحلول الطاقة المتجددة من خلال مكافأة وتقدير من يطبقون سياسات وممارسات مستدامة تساهم في تسريع وتيرة اعتمادها. وتمثل دورة هذا العام من الجائزة علامة فارقة في مسيرتها التي تمتد على مدار عقد تم خلاله منح الجوائز للأفراد والمدارس والمنظمات والمؤسسات ذات التأثير الإيجابي على مستوى العالم».

من جانبها، قالت الدكتورة بهجت اليوسف، رئيسة لجنة الاختيار، والمدير المكلّف في معهد مصدر، التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: تستمر جائزة زايد لطاقة المستقبل في ترسيخ بصمتها سنوياً، حيث إن مستوى المشاركات في الجائزة يتسم دائماً بالتميز من حيث الابتكار التكنولوجي الآخذ في التحسن بوتيرة استثنائية، ولاشك أن ذلك يضفي طابعاً تنافسياً على عملية التحكيم في الجائزة.

وبالتزامن مع ذلك، عقدت لجنة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية اجتماعها على مدى اليومين، لتقييم طلبات المشاركين في هذه الفئة من جميع أنحاء العالم، والتي تنطوي على رؤى تتعلق بتحقيق مشروع للطاقة النظيفة داخل مجتمعاتهم.