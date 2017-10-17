صندوق قطر للاستثمار يقرر «الهروب من الداخل»

الدوحة (مواقع إخبارية)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.50%، ليغلق عند مستوى 8299.71 نقطة، خاسراً 41.40 نقطة. وتصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بـ1.57%، لهبوط 4 أسهم، على رأسها الدوحة الأكثر انخفاضًا بـ6.67%. وهبط «الصناعة» 1%، بضغط تراجع 6 أسهم تقدمها استثمار القابضة بواقع 2.32%، وتراجع «البنوك» 0.12%، لهبوط عدد من أسهمه تصدرها الخليجي بـ 1.89%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البضائع وحيدًا بنسبة 1.09%، لنمو 4 أسهم، أبرزها المناعي متصدر الارتفاعات بـ 4.28%. وبلغت 149.01 مليون ريال، مقابل 137.47 مليون ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 6.25 مليون سهم، مقابل 3.34 مليون سهم بجلسة الأحد. وبالنسبة لأنشط الأسهم فقد تصدر سهم استثمار الكميات بنحو 956 ألف سهم، وحاز الوطني النصيب الأكبر من قيم التداول بـ 29.9 مليون ريال، مرتفعًا 0.64%.

إلى ذلك، قال مجلس إدارة صندوق قطر للاستثمار أمس: «إن الصندوق يعتزم تغيير استراتيجيته الاستثمارية من التركيز بدرجة كبيرة على قطر إلى استهداف دول أخرى غنية مصدرة للنفط في المنطقة»، مضيفاً أنه سيغير اسمه أيضاً. وجاء هذا التحرك وفق خبراء، نتيجة ضغوط تتعرض لها أسواق المال القطرية بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة.

وتسمح الاستراتيجية الحالية للصندوق، باستثمار ما يصل إلى 15 % من أصوله في دول مجلس التعاون الخليجي غير قطر. والاستراتيجية الجديدة المقترحة، التي ستُقدم إلى المساهمين لنيل موافقتهم، قد تلغي هذا السقف لتسمح بزيادة الاستثمار في الخارج. وقال صندوق قطر للاستثمار: «إن مجلسه يبحث استراتيجيته مع مستشاره الاستثماري شركة قطر للتأمين منذ مارس الماضي». وسيقترح صندوق قطر للاستثمار أيضاً تغيير اسمه إلى صندوق الخليج للاستثمار، وتنفيذ طرح لما يصل إلى عشرة بالمئة من أسهم رأسماله المصدر

وسحبت صناديق من السعودية والإمارات والبحرين معظم أموالها من السوق القطري، وأصبحت صناديق أجنبية أخرى أكثر حذراً، على الرغم من أن هناك مؤشرات على أن تلك الصناديق تشتري بعض الأسهم القطرية عند مستويات متدنية. وقال جهاز قطر للاستثمار: «المجلس مدرك أنه في حين تسمح سياسة الاستثمار الحالية ببعض الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي غير قطر، فإنها سياسة تركز في الأساس على دولة واحدة، والمجلس واعٍ للمخاطر التي تواجهها الشركة من التركيز بشكل أساسي على دولة واحدة».