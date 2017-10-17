محمد بن زايد يبحث مع مسؤولة نمساوية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البحر، باربرة إيبينجر ميدل، وزيرة الاقتصاد والسياحة والعلوم والأبحاث في إقليم ستيريا بجمهورية النمسا، والتي تزور الدولة لحضور توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، واللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص2017 في النمسا، والتي جرت صباح أمس، إضافة إلى حضورها مسابقة المهارات العالمية التي تقام في أبوظبي حالياً.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما تبادل سموه الحديث مع المسؤولة النمساوية حول مجالات التعاون بين اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، واللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص2017 في النمسا، وأهمية بناء الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات ذات الصِّلة من أجل تعزيز نجاح مثل هذه البطولات الرياضية والإنسانية.

وبارك سموه توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين، متمنياً سموه المزيد من النجاح والتوفيق لمثل هذه المسابقات المخصصة لذوي الاحتياجات والإعاقات الذهنية، وتعزيز الوعي الاجتماعي بدور هذه الفئة وقدرتها على العمل والإنتاج والعطاء.

كما تبادل الجانبان الحديث حول الفعاليات الخاصة بمسابقة المهارات العالمية، وأهمية هذه المسابقة في اكتشاف المواهب والقدرات والمهارات لدى الطلبة، وتشجيعهم وحثهم على مواصلة جهودهم في التميز والإبداع، وطرح مشاريعهم الابتكارية.

رافق الوزيرة النمساوية، ماركوس بيكلير الرئيس التنفيذي لألعاب الأولمبياد الخاص الشتوية بالنمسا وأندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في النمسا.

وحضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.