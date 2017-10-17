مصرع قيادات «حوثية» على حدود السعودية

عقيل الحلالي (صنعاء)

استعادت قوات الشرعية في اليمن، أمس، مواقعها في بلدة بلدة عسيلان بمحافظة شبوة، بعد ساعات على اقتحامها من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في عسيلان لـ«الاتحاد»: «إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على مواقع العكدة والمحكمة وحصن عبد الرحمن جنوب شرق البلدة الواقعة شمال شبوة».

وأضافت: «تمكنت قوات الشرعية من استعادة هذه المواقع بعد ساعات على سقوطها بأيدي المتمردين الحوثيين الذين كانوا استغلوا انسحاب القوات المكلفة تأمينها بسبب إشكالية طارئة»، نافية تقارير إعلامية تحدثت عن تحقيق الحوثيين اختراقاً ضد القوات الحكومية في جبهة عسيلان بيحان المشتعلة منذ أكثر من عام».

ولاحقاً، أكد الجيش اليمني في بيان على موقعه الإلكتروني إحكام قواته السيطرة على المواقع الاستراتيجية الثلاثة في عسيلان، مكذباً أنباء تحدثت عن انسحاب قواته التابعة للواء 19 مشاة من مواقعها هناك أو تسليمها للمتمردين الحوثيين.