واشنطن تطالب بوقف العمل العسكري فوراً

أربيل، واشنطن (وكالات)

دعت القنصلية الأميركية في إقليم كردستان العراق أمس، جميع الأطراف إلى «وقف العمل العسكري فوراً واستعادة الهدوء»، على خلفية الهجوم الذي شنته القوات العراقية المشتركة على محافظة كركوك، كما حثت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» القوات العراقية والكردية على «تجنب أعمال التصعيد» واللجوء إلى الحوار لنزع فتيل التوترات وحل الخلافات بينها.

وقالت القنصلية «ندعو جميع الأطراف إلى وقف العمل العسكري فورا واستعادة الهدوء، بينما نواصل العمل مع مسؤولي حكومتي المركز والإقليم للحد من التوتر، وتجنب وقوع المزيد من الاشتباكات». وتابع البيان «نؤيد الممارسة السلمية للإدارة المشتركة من قبل حكومتي المركز والإقليم بما يتفق مع الدستور العراقي في جميع المناطق المتنازع عليها».

من جهتها، قالت لورا سيل المتحدثة باسم «البنتاجون» أمس، «نعترض على العنف من أي طرف ونعارض الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تشتت الانتباه عن محاربة تنظيم داعش وتزيد من تقويض استقرار العراق».

وأضافت «ندعم عراق موحد، ورغم قرار كردستان العراق المؤسف بإجراء استفتاء من جانب واحد، مازال الحوار هو أفضل خيار لنزع فتيل التوترات الحالية والمشكلات القائمة بمقتضى الدستور العراقي».

بدوره، طلب التحالف الدولي من الحكومة العراقية وإقليم كردستان «تجنب التصعيد». وقال إنه «ملتزم بهزيمة داعش في العراق وسوريا، وهو ضد أي عمل يبعدنا عن مهمتنا»، مضيفا «يحث التحالف بشدة جميع الأطراف على تجنب التصعيد».