السلطة الفلسطينية تبدأ خطوات تسلم معابر غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

وصل نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة صباح أمس، للبدء بإجراءات تسلم معابر القطاع ضمن اتفاق المصالحة مع حركة حماس.

وقال مهنا للصحفيين قبل لقائه مع قائد الأجهزة الأمنية ووكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم «أنا مكلف من الرئيس محمود عباس بالتوجه لغزة لتنفيذ أول بنود اتفاق المصالحة في القاهرة، حول تسلم المعابر ونحن بانتظار الساعات القليلة القادمة حتى يتم الإعلان عن استلام المعابر رسمياً».

وأضاف مهنا أن تسلم معابر القطاع هي «أولى الخطوات التي ستباشر فيها الحكومة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، وهي معبر رفح (الحدودي مع مصر) وكرم أبو سالم (التجاري) ومعبر بيت حانون (ايريز)»، وبموجب اتفاق القاهرة، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية المعابر في القطاع في إطار توليها المسؤولية الكاملة عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإدارة القطاع.

كما وصل وفد من وكلاء الوزارات إلى القطاع لتسلم مهامهم في الوزارات التي يشرفون عليها، وأوضح مهنا أنه بعد وصول الوفد والاطلاع على مجريات الأمور ستتضح صورة الوضع.