قضايا الكرة على مائدة «ورشة التحكيم» في أبوظبي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

افتتحت أمس، ورشة التحكيم الرياضي بين النظم الوطنية، والقواعد الدولية، وتستمر ثلاثة أيام بمسرح المبنى الجديد لمحكمة أبوظبي، وهو أول تفعيل لفرع المحكمة الرياضية الدولية «كاس» الذي تأسس بأبوظبي عام، 2012 ليكون أحد الفروع الثلاثة الممثلة للمقر الرئيس في لوزان، وهي نيويورك وسيدني وأبوظبي.

وحضر فعاليات اليوم الأول، الدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة قضاء أبوظبي، والدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية دائرة القضاء بالإنابة، والمستشار بدر الحمادي، والدكتور سليم الشامسي، وأحمد سعيد مدير مركز التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، ومسلم أحمد خبير التحكيم والنجوم سبيت خاطر، وعلي خصيف، وعائشة الطنيجي المحامية، وطلال خلفان لاعب منتخب عمان السابق، وسلطان المرزوقي ومنى الشامسي عضو اتحاد الفروسية، ونخبة من أهم وكلاء اللاعبين والقانونيين في الدولة، من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واتحادي الكرة والفروسية.

وبدأت الورشة بكلمة من الدكتور صلاح الجنيبي، أكد فيها أن الساحة المحلية كانت ولا تزال متعطشة لطرح مثل هذه القضايا الخاصة بالتحكيم الرياضي وقوانينه وعلاقة القوانين الدولية بالقوانين واللوائح الوطنية، ومن حسن الحظ أن استراتيجية دائرة القضاء التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويحرص على تبنيها المستشار يوسف سعيد العبري، تركز على تفعيل دور مركز التحكيم الرياضي، وفرعها الكائن في أبوظبي، ومن هنا جاء تنظيم الورشة التي تعد أول خطوة في مسيرة الألف ميل، لتأهيل الكوادر المواطنة المميزة في الوسط الرياضي، ويعتبر جسراً من جسور الربط والتواصل بين المجتمعات. وقال الدكتور الجنيبي: تثقيف عناصر الشارع الرياضي بكل مكوناته باللوائح والقوانين أمر مهم، وإذا كانت الورشة هي الأولى التي يجري تنظيمها، فإنها لن تكون الأخيرة، لأننا نعد لتنظيم سلسلة من الورش التخصصية في رياضة كرة القدم، والرياضات الأخرى على رأسها الفروسية، ورياضة أصحاب الهمم، خصوصاً أن أبوظبي تستضيف حالياً أهم الأحداث العالمية.

وعن رسالته التي يريد توجيهها للشارع الرياضي، من خلال هذا الحدث، وهو رجل قانون، قال: الرياضة أصبحت منظومة متكاملة تضم في تفاصيلها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، ومن هنا فقد كانت القوانين الرياضية والتحكيم الرياضي، واهتمام دائرة أبوظبي للقضاء بالتحكيم الرياضي، ونحرص على الرفد العلمي للجانب القانوني في الحياة الرياضية، وبما أن الرياضة أصبحت علم العلوم، يجب أن يكون لنا مكانتنا في الجانب الممنهج منه، والذي يخص القوانين، المعتمدة دولياً وتقرها قوانين محلية.