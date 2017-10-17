3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للسلة الليلة

علي معالي (دبي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السلة مشاركة فريق شباب الأهلي دبي في بطولة الأندية العربية للرجال المقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري حتى الثاني من نوفمبر المقبل، كما تم اعتماد مواعيد انطلاق بطولة دوري 3 ضد 3 للرجال يومي 27، 28 أكتوبر في دبي بإقامة الجولة الأولى، على أن تكون المحطة الثانية يومي 3، 4 نوفمبر المقبل بالشارقة، والجولة الثالثة يومي 1، و2 ديسمبر في أبوظبي.

كما تقرر اعتماد انطلاق دوري الرجال 19 نوفمبر المقبل ونهاية الدور الأول 3 ديسمبر المقبل، والدور الثاني من 7 إلى 21 ديسمبر، على أن تتوقف البطولة لإعداد منتخب الشباب للمشاركة في البطولة الخليجية للمنتخبات، ثم تنطلق منافسات الدور الثالث للدوري، وتم الاستقرار على موعد بطولة دبي الدولية من 18 حتى 27 يناير المقبل.

وتم اعتماد الاجتماع التنسيقي للجنة التنظيمية الخليجية في مسقط ويمثل الإمارات فيه عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد ويناقش الاجتماع نظام الدور التمهيدي لكأس آسيا للرجال.

من جانب آخر، تقام اليوم مباريات الجولة الرابعة لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث يلتقي الوصل مع النصر بصالة النادي الأهلي، وشباب الأهلي دبي مع بني ياس بصالة النصر، والشارقة مع فريق الجاليات بصالة الشارقة. ويتصدر البطولة حتى الجولة الثالثة 4 فرق، وهي شباب الأهلي دبي، الوصل، فريق الجاليات، والشارقة، ولكل فريق 5 نقاط ثم يأتي فريق النصر خامساً، ويحتل فريق بني ياس المركز السادس والأخير.