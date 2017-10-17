اتحاد الجو جيتسو يحتفي بـ «جوردو»

أمين الدوبلي (أبوظبي)
أقام اتحاد الجو جيتسو حفل تكريم لوداع للمدرب البرازيلي روبيرتو ليما الشهير بجوردو بعد نهاية عقده مع الاتحاد لتدريب المنتخب الأول، بحضور مديري الإدارات وأعضاء الجهاز الإداري، وألقى فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد كلمة أشاد فيها بدور المدرب في العامين الأخيرين وجهده في تحقيق الإنجازات على المستويات كافة.
وقال: لا يمكن أن ننسى دور المدرب في تأهيل لاعبينا، وقيادتهم في التحديات الكبرى التي حققنا فيها إنجازات سواء كانت آسيوية أو عالمية، وبالفعل يمكننا القول بأنه كان جزءاً مهماً من تلك الإنجازات، ولأننا اتحاد محترف، فنحن لا ننسي عطاء كل من يتعاون معنا، ونشكر المدرب على هذه الفترة التي قضاها، متمنين له التوفيق في المراحل المقبلة.
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وعن مستقبله مع الجو جيتسو قال جوردو: لا أشعر بالقلق أبداً على المستقبل، لدى أكاديميتين في البرازيل، فضلاً عن مشروع جديد لتأسيس أكاديمية أخرى في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اتخذت الخطوات الأولى في تأسيسها، وأملك كل الإمكانات لإقامة واحدة من أهم الأكاديميات في العالم.
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وعن توقعاته لمشاركة المنتخب في أسياد جاكرتا وما إذا كانت لديه القدرة على تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات قال: بالتأكيد المنتخب هو الأقوى آسيويا، وبالتأكيد سوف يكون له فرصة كبيرة في حصد الميداليات.
في نفس السياق، أكد يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن جوردو ترك بصمة ممتازة في المنتخب ولم يدخر أي جهد في عمله مع لاعبينا، وتحدث عن البديل قائلاً: «لدينا الكثير من المدربين الأكفاء وعلى رأسهم رامون المساعد له، الذي كان يشرف على منتخبات الشباب والناشئين، وقد حقق قفزة نوعية مع هذه المنتخبات من خلال الإنجازات العديدة التي أحرزها على المستوى العالمي، فهو مدرب أعماله تتحدث عنه ويملك شخصية قوية، وسوف يكون هناك جهاز كامل معه يشرف على المنتخبات الوطنية، وسنعلن قريباً عن خطة إعداد ومشاركات المنتخبات الوطنية في موسم 2018. وفي نهاية الحفل قام فهد علي الشامسي بإهداء جوردو درع الاتحاد تقديراً لجهوده، وتمنى له التوفيق في المستقبل.