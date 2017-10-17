اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج يعتمد ميزانية الموسم

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج اجتماعه الثالث مساء أمس الأول بمقر اتحاد المصارعة والجودو برئاسة عبد الله سعيد النيادي، وبحضور ياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وطارق محمد المهيري المدير التنفيذي، خالد محمد السويدي، فهد خلفان العبدولي، فرح سالم، ومريم القبيسي.

واطلع الاجتماع في بداية الجلسة على ما تم إنجازه من توصيات وقرارات الاجتماع الثاني التي اشتملت على مقترحات اللجان، كما تم الاطلاع على جدول الأعمال الذي اشتمل على تقارير اللجان وسفر بعثة المنتخب للأردن للمشاركة في البطولة العربية التي يستضيفها الاتحاد الأردني بإشراف الاتحاد العربي كأول مشاركة خارجية عربية للاتحاد.

وصرح عبد الله سعيد النيادي بأن الاجتماع اعتمد ميزانية موسم 2018- 2019 على ضوء التصور المقترح، إيذاناً ببدء النشاط الرياضي على أسس علمية تسهم في الاستقرار المنشود، بالتعاون مع الأندية وكل الجهات المعنية التي أبدت ترحيبها بميلاد الاتحاد، الذي يسعى لخلق قاعدة عريضة للعبة اعتماداً على النشء والشباب، بجانب الاستفادة من خبرة اللاعبين الكبار.

وأضاف: «تقرر القيام بجولة للأندية المهتمة برياضتي الكيك بوكسينج والمواي تاي بهدف شرح سياسة الاتحاد، مع عقد اجتماع عام للمدربين بعد تشكيل اللجنة الفنية وتوزيع مهامها عقب عودة بعثة المنتخب من الأردن بهدف شرح خطط الاتحاد خلال المرحلة القادمة قبل بدء دوري المواي تاي والكيك بوكسينج، بما يضمن النجاح المنشود، وبالتالي يساعد اللجنة الفنية لاختيار المنتخبات الوطنية للكيك بوكسينج والمواي تاي على ضوء تلك المنافسات».

وأكد ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة مما يسهم في نشر اللعبة على مستوى الأندية والمدارس وفق استراتيجية وخطط الاتحاد المستقبلية بما ينعكس على المنافسات المحلية، واختتم بأن الاتحاد قرر استقطاب مدربين مؤهلين في مجال رياضة المواي تاي والكيك بوكسينج دعماً لمسيرة اللعبة.