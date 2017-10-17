صادق بطل فردي «أشبال الطاولة»

دبي (الاتحاد)

أهدى اللاعب محمد صادق ناديه النصر، أول ألقاب بطولات كرة الطاولة في الموسم الجديد 2017- 2018، بتتويجه بلقب فردي الأشبال الأولى التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بنادي الذيد بمشاركة 60 لاعباً من أندية النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، العروبة، البطائح، دبا الحصن، دبا الفجيرة والمدام.

وتوج نجم النصر الصاعد باللقب بفوزه في النهائي على منافسه عمر جمعة لاعب شباب الأهلي، فيما تقاسم ثنائي الشارقة سيف محمود وبدر طارق المركز الثالث، وشهد مراسم تتويج الفائزين علي الظنحاني عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، الذي قام بتكريم الفائزين، وطاقم تحكيم البطولة بقيادة الدولي محمد عبد الله سلطان الحكم العام للبطولة.

من جهته، يستعد المنتخب الوطني للشباب والناشئين للمشاركة في بطولة الهند الدولية والمقرر إقامتها بمدينة نيو دلهي في الفترة من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، ويترأس بعثة المنتخب التي تضم ثمانية لاعبين أحمد البحر الأمين العام المساعد ومدير المنتخبات الوطنية، في المقابل يستعد صلاح الدين عبد الحميد نجم منتخب الشباب ونادي شباب الأهلي دبي، لتمثيل الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب الأرجنتين 2018، كما يشارك في التصفيات التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.