روسيا.. وتجنيد «المتعاقدين الأجانب»

ريس دوبن*

دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسعى لتقنين استخدام الجيش لمتطوعين أجانب في العمليات الخارجية في خطوة جديدة قد تقرأ ضمن تداعيات انخراط البلاد المتزايد في بعض الصراعات في الخارج.

ويسمح مرسوم نُشر الأسبوع الماضي -ولكن البرلمان الروسي لم يصدق عليه بعد- للأشخاص من الجنسيات الأجنبية بأن يخدموا ضمن ما وصفه المرسوم بأنه «مهمات مكافحة الإرهاب وحفظ السلام» بما في ذلك في سوريا التي يوجد فيها حالياً عدد متزايد من أفراد الجيش الروسي.

ويعتقد أليكسي خليبنيكوف، المحلل السياسي في «المجلس الروسي للشؤون الدولية»، أن «توقيت هذا التعديل له دلالة كبيرة. فالعملية العسكرية الوحيدة لروسيا في الخارج تدور في سوريا ولا يعمل هناك إلا المتعاقدون (المتطوعون وليس المجندون في الجيش). وهذا التعديل يوفر اللوائح التنظيمية لعمل الأجانب في حملة روسيا في سوريا».

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تحدثت عدة تقارير عن وجود متعاقدي أمن روس في سوريا. وتولى هؤلاء المتعاقدون في غالب الأحوال مهمة حماية المنشآت الخاصة مثل البنية التحتية للنفط والغاز، أو شاركوا في عمليات «يمكن التنصل منها» في المناطق التي حاولت فيها الحكومة الابتعاد بنفسها عن القتال.

ويرى خليبنيكوف أن هذا المرسوم الجديد قد يضع أساساً لهذه الأنواع من العناصر النشطة لتنخرط ضمن عمليات الجيش الروسي. وأضاف أن «هذه الصيغة الجديدة من المرسوم قد تفتح الباب أمامهم لإدماج أنفسهم في مهمات الجيش الروسي في النهاية».