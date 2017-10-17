الإسبانية أليخاندرا تحلق بمونديال «أم الإمارات» في تاربس

عصام السيد (تاربس)

تألقت المهرة الواعدة «هيرمين» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف المدربة الهولندية كارين فان دين بوس وبقيادة الفارس البلجيكي لويد بيكاريت، بصورة لافتة، حين اكتسحت منافسيها في سباق «الوثبة ستاليونز» الذي أقيم أمس الأول بمضمار دوندخت الهولندي.

وحلقت الفارسة الإسبانية أليخاندرا كوتريز بيزا على صهوة الجواد «كونترات دو غزال» لمزرعة دو غزال إيرل ألبيسيس، وبإشراف دو جوليمين، بلقب سباق الجولة العاشرة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 1500 متر، الذي أقيم أمس الأول بمضمار تاربس في فرنسا، تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» ويتضمن كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليوود والمؤتمر العالمي لخيول السباق «مراكش 2017» وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

وأكدت المهرة الواعدة «هيرمين» المنحدرة من نسل «منجز» نجوميتها بعد أداء فاق التوقعات، حيث حققت فوزها الثاني من إجمالي ثلاث مشاركات، وجاء في المركز الثاني «كاليتري» بقيادة فان دير دونك، فيما حل بالمركز الثالث «سومان» بقيادة ألفيثاك.