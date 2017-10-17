كلام الدعاية «في طي النسيان» الوعود الانتخابية «خدعوك فقالوا»!



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 8 اتحادات رفعت شعار «الأحلام الوردية» وباعت الوهم للأندية انتهاء «ربع الدورة» وتحقيق المطالب لا يزال في «علم الغيب» وليد فاروق (دبي) عام من الدورة الانتخابية للاتحادات الرياضية مر في هدوء، ولا زالت الأندية تنتظر تحقيق الوعود والأحلام الوردية التي وعد بها جميع المسؤولين الذين يجلسون على مقاعدهم في الاتحادات حالياً، فقد حققوا ما كانوا يصبون إليه، سواء بالاستمرار أو الدخول للمرة الأولى إلى ساحة الاتحادات، لكن يبدو أنهم انشغلوا أو تعطلوا عن مصالح الأندية التي تعاني الكثير وتحتاج إلى تدخل هذه الاتحادات من دون جدوى، وعلى الرغم من أن الوعود تتكرر قبل بداية كل دورة انتخابية، إلا أن الصورة ضبابية في هذه الدورة. وربما يكون عام واحد فترة ليست كافية لتقييم عمل أي اتحاد رياضي بشكل منصف، خاصة أن عمل أي مجلس إدارة اتحاد رياضي مرتبط بدورة انتخابية، مدتها 4 سنوات، وبالتالي لا يجوز تقييم عمل طويل وشاق من المفترض أن يستمر طوال هذه السنوات خلال فترة بسيطة من عمل الاتحاد لا تتجاوز «ربع» مدته الانتخابية فقط، ولكن هناك الكثير من الوعود التي يطلقها بعض المسؤولين، سواء المتزامنة مع إجراء انتخابات اختيار مجالس الإدارات، أو التي تصدر منهم على مدار فترات عملهم، لا يكون تحقيقها مرتبطاً بنهاية الدورة الانتخابية إنما يكون الوعد بتحقيقها خلال فترة بسيطة مثل العام الأول من تولي المسؤولية، أو وعود «موضوعية» تتعلق بطريقة التعامل مع أعضاء الجمعيات العمومية أو ردود الأفعال عند النقد وطريقة تقبلها أو رفضها، أو غيرها من الوعود غير المرتبطة بحقبة زمنية طويلة الأمد. والمتابع لأجواء العملية الانتخابية في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، والتي جرت قبل نحو عام من الآن، يلاحظ إطلاق العديد من الوعود سواء من قبل المرشحين قبل خوضهم العملية الانتخابية أو حتى بعد فوزهم بثقة الجمعية العمومية واختيارهم في عضوية مجالس الإدارات، بما جرت العادية على تسميتها بـ«الوعود الانتخابية» التي ارتبطت دلالتها للأسف بأنها مجرد وعود غالباً لا تنفذ، وهو ما ترك انطباعاً لدى الشارع الرياضي بمجرد سماع مصطلح «وعد انتخابي» بأنه أمر غير صحيح وغير قابل للتطبيق. وكانت أول الوعود التي أطلقها المرشحون هي الحرص على زيارات الأندية بشكل دوري إلا أن المسؤولين اختفوا ولم يزوروا الأندية منذ آخر زيارة لهم قبل الانتخابات، وبعدها رحلوا بلا رجعة وجلس المسؤولون في الأندية ينتظرون هذه الزيارات من دون جدوى، كما أنهم لم يحققوا أي مطالب لهذه الأندية. ولم يخل اتحاد رياضي شهد إجراء انتخابات من إطلاق العديد من الوعود خلال تلك الفترة الساخنة، بعيداً عن اتحاد كرة القدم، ومنها اتحادات الألعاب الجماعية السلة والطائرة واليد، وكذلك اتحادات الألعاب الفردية مثل الدرجات والسباحة والشطرنج، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والآن بعد مرور أكثر من عام على إجراء الانتخابات وإطلاق تلك الوعود، نحاول فقط تذكير أصحاب الوعود بوعودهم لعل وعسى يمكنهم تنفيذ وعودهم خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية فترات دوراتهم الانتخابية وتفادي أن يقال على وعودهم إنها كانت مجرد وعود انتخابية لم يهتموا بتنفيذها. عودة أندية اليد «المجمدة»! دبي (الاتحاد) ... المزيد