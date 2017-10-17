«لوفتهانزا» تعرض 500 مليون يورو لشراء «اليطاليا»

روما (د ب أ)

أبدت شركة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» استعدادها لتقديم عرض بقيمة 500 مليون يورو (590 مليون دولار) لشركة الخطوط الجوية الإيطالية المتعثرة «اليطاليا».

وأفادت صحيفة كوريري ديلا سيرا بأن عرض لوفتهانزا يختص بأعمال الطيران بشركة اليطاليا، مع استثناء عملياتها على الأرض، كما أنه ينص على خفض قوتها العاملة البالغة 12 ألف عامل بنسبة 50%.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإيطالية تعتبر أن العرض قاسٍ للغاية، فيما يتعلق بشطب الوظائف، ورفض متحدث باسم لوفتهانزا التعليق على التقرير، في حين لم يؤكد أو ينفى مصدر باليطاليا هذه الأنباء، ويأتي هذا التقرير قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية لتقديم عروض ملزمة لاليطاليا.

وكانت اليطاليا قد تقدمت بطلب لإعلان إفلاسها في مايو الماضي، وتتلقى الشركة قروضاً مرحلية من حكومة روما منذ ذلك الحين، وحصلت على 300 مليون يورو الجمعة الماضية، وكانت لوفتهانزا قد استحوذت على شركة إير برلين الألمانية الأسبوع الماضي مقابل 210 ملايين يورو، وذلك ضمن خطة استثمارية بقيمة 1.5 مليار يورو لإحياء الشركة.