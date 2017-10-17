الكويت تنفق 10.3 مليار دولار على «الوقود البيئي»

الكويت (د ب أ)

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري، إن إجمالي حجم الإنفاق على مشروع الوقود البيئي يقارب 3.1 مليار دينار كويتي (10.25 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح المطيري، لصحيفة (السياسة) الكويتية أمس، أن عدد العمالة الإجمالية للمشروع بلغ نحو 39 ألف عامل، لافتاً إلى عزم الشركة تسلم أولى دفعات التمويل الخارجي للمشروع في نوفمبر المقبل، وذكر أن أبرز المشاريع الاستراتيجية والمهمة التي تركز الشركة على تنفيذها خلال المرحلة الراهنة، هو مشروع (مناولة الكبريت) في مصفاة ميناء الأحمدي، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 93.5٪، متوقعاً الانتهاء الفعلي منه في يناير 2019.

وأشار إلى أن مشروع خط الغاز الخامس الذي يهدف إلى معالجة كميات الغاز المستقبلية في الكويت لإنتاج غازات الايثان والبروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، يسير وفق الخطة الموضوعة حتى الآن، وأفاد بأن إنتاج هذه الغازات يهدف إلى معالجة نحو 805 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز، و106 آلاف برميل من المكثفات، إذ قاربت نسبة الإنجاز على 58٪ بتكلفة تصل إلى 722.5 مليون دينار (2.3 مليار دولار).

وذكر أن الطاقة التكريرية لشركة البترول الوطنية الكويتية بعد إغلاق مصفاة ميناء الشعيبة، وبعد تشغيل مشروع الوقود البيئي ستبلغ 800 ألف برميل، إذ ستبلغ طاقة مصفاة ميناء عبدالله بعد تشغيل الوقود 454 ألف برميل يومياً، فيما تبلغ في مصفاة ميناء الأحمدي 346 ألف برميل يومياً.

وعن العمالة ونسبة (التكويت) في الشركة، أكد المطيري أن الشركة لم ولن تستغني عن أي موظف كويتي، سواء من عمالة الشركة أو عمالة المقاولين، مشيرا إلى أن نسبة (التكويت) في الشركة بلغت 89٪، وهي الأعلى بتاريخ الشركة، في حين بلغت 92٪ في دوائر العمليات، فيما يقدر عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم في الشركة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 1400 كويتي.

وعن إنتاج البنزين في مصافي الشركة عقب إغلاق مصفاة الشعيبة، أفاد المطيري بأن الشركة تخطط لاستيراد نحو 900 مليون لتر (690 ألف طن) لعام 2018/‏2107 التي تمثل مساهمة إنتاج مصفاة الشعيبة بنسبة 17٪ من إجمالي إنتاج الشركة.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى تعويض العجز في تلبية الاستهلاك المحلي الذي يصل من ألف إلى ألفي طن يومياً، ما يترتب عليه استيراد من 25 إلى 30 ألف طن شهريا (شحنة واحدة فقط) في حال تشغيل جميع الوحدات لمصفاة الأحمدي، وإلى شحنتين أو ثلاث شحنات في حالة الصيانة الدورية.