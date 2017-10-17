آسيا تتجه صوب الولايات المتحدة بحثاً عن إمدادات «النفط الرخيصة»

سنغافورة، نيويورك (رويترز)

تتجه آسيا صوب تعزيز واردات النفط الخام من الولايات المتحدة في أواخر 2017 وأوائل العام المقبل، مع بحث المشترين عن إمدادات رخيصة، بعد أن أضرت الأعاصير بالطلب الأميركي على الخام، في الوقت الذي يرتفع فيه إنتاج البلاد.

ومن المقرر أن تصل نحو 11 ناقلة، محملة جزئياً أو بالكامل بالخام الأميركي، إلى آسيا في نوفمبر المقبل، وهناك 12 أخرى ستقوم بتحميل النفط من الولايات المتحدة في أكتوبر ونوفمبر، قبل أن تبحر إلى آسيا، وفقاً لمصادر ملاحية وبيانات من تومسون رويترز أيكون. ويبلغ خصم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكبر مستوى في سنوات مقابل خام برنت في ظل تقلص الشهية المحلية، في الوقت الذي مازالت المصافي الأميركية تتحرك فيه صوب العودة إلى الإنتاج في أعقاب أعاصير، مثل هارفي.

وقال تاجر صيني اشترى أربعة ملايين طن من الخام الأميركي المتوسط عالي الكبريت، طلب عدم نشر اسمه «بين نوفمبر ويناير المقبلين، هناك أحجام كبيرة جداً من الخام الأميركي تتجه إلى آسيا»، ودفع الفارق السعري بين الخامين صادرات النفط الأميركي إلى مستوى قياسي عند 1.98 مليون برميل يومياً في أواخر سبتمبر الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة ميركيوريا للتجارة الأسبوع الماضي، إن الصادرات في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة قد تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا. وقاد تطلع بعض الحكومات الآسيوية إلى تنويع مصادر إمداداتها، وتقليص الفائض التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم هذا المسعى أيضا. وانضمت الهند إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية حين استوردت أول شحنة من الخام الأميركي في أكتوبر الجاري.