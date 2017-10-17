سيولة جديدة تستهدف «الأسهم الصغيرة» تفاؤلاً بالنتائج

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، بنهاية جلسة أمس، نحو 851 مليون درهم، بأحجام تداول تجاوزت الـ713.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8223 صفقة، بعدما تم التداول على أسهم 64 شركة مدرجة، ارتفع منها 25 سهماً، فيما تراجعت أسعار 23 سهماً، وظلت أسعار 16 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

واستهدفت سيولة جديدة معظم شرائح «الأسهم الصغيرة» ذات السعر المنخفض خلال جلسة تعاملات أمس، بفعل حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين، والأداء الإيجابي للشركات في الربع الثالث من العام الجاري، فيما شهدت الجلسة ضغوط بيعية طالت الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي المالي، بينما ساهمت أسهم العقار والبنوك في دعم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، لينهي الجلسة بالمنطقة الخضراء.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على ارتفاع طفيف، بلغت نسبته 0.11% عند مستوى 4523 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 133.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 206.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1715 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 30 شركة مدرجة، ارتفع منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد نجح في اقتناص سيولة جديدة من خلال سهم «سلامة» الذي استحوذ على أكثر من 20%من قيم وأحجام التداول بالسوق، لينهي المؤشر التعاملات على تماسك، خاسراً أقل من نقطة واحدة، بعدما تعرض لضغوط بيع طالت سهمي «اعمار» و«دبي الإسلامي».