«المشرق» يحقق 12% نمواً في صافي الأرباح

دبي (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح بنك المشرق، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.7 مليار درهم، مسجلاً نمواً قدره 12% بالمقارنة مع المدة ذاتها من العام السابق.
وحسب النتائج المالية التي أعلنها البنك أمس، انخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 30% عن العام السابق، وكذلك انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة تقارب 2% بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف، واستقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستويات مرتفعة، كما استقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) عند مستوى مرتفع بلغ 39.8%.
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بقيت ودائع العملاء ثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى 2017 عند 76.1 مليار درهم، واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى بلغ 85% في نهاية سبتمبر 2017.
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وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض قليلاً لتشكل 3.7% في نهاية شهر سبتمبر 2017، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.8 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 134.4% للقروض المتعثرة.
قال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: «شهدت الفترة الماضية بشكل عام نمواً للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.3% فقط منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2017. ومع ذلك، فقد نجحنا في المشرق بزيادة محفظة القروض لدينا بنسبة 6% من بداية العام حتى الآن. وواصلنا التركيز على ضبط التكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما شهدت تكاليف الائتمان انخفاضاً كبيراً بنسبة 30%، وحققنا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام زيادة بنسبة 12% في الأرباح الصافية. وبفضل ما نمتلكه من سيولة ومركز رأسمالي قوي، فإننا في وضع جيد يؤهلنا للاستفادة من فرص النمو المستقبلية».