«المشرق» يحقق 12% نمواً في صافي الأرباح

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح بنك المشرق، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.7 مليار درهم، مسجلاً نمواً قدره 12% بالمقارنة مع المدة ذاتها من العام السابق.

وحسب النتائج المالية التي أعلنها البنك أمس، انخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 30% عن العام السابق، وكذلك انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة تقارب 2% بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف، واستقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستويات مرتفعة، كما استقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) عند مستوى مرتفع بلغ 39.8%.

وارتفع دخل الاستثمارات بنسبة 73.8% بالمقارنة مع العام السابق، وبقي إجمالي الأصول مستقراً عند 121.8 مليار درهم، بينما ازدادت القروض والسلف بنسبة 6% لتصل إلى 64.7 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2016.

بقيت ودائع العملاء ثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى 2017 عند 76.1 مليار درهم، واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى بلغ 85% في نهاية سبتمبر 2017.

وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 26.7% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى بتاريخ سبتمبر 2017 إلى 32.5 مليار درهم، وبقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية، حيث بلغتا 18% و 17.1% على التوالي.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض قليلاً لتشكل 3.7% في نهاية شهر سبتمبر 2017، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.8 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 134.4% للقروض المتعثرة.

قال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: «شهدت الفترة الماضية بشكل عام نمواً للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.3% فقط منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2017. ومع ذلك، فقد نجحنا في المشرق بزيادة محفظة القروض لدينا بنسبة 6% من بداية العام حتى الآن. وواصلنا التركيز على ضبط التكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما شهدت تكاليف الائتمان انخفاضاً كبيراً بنسبة 30%، وحققنا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام زيادة بنسبة 12% في الأرباح الصافية. وبفضل ما نمتلكه من سيولة ومركز رأسمالي قوي، فإننا في وضع جيد يؤهلنا للاستفادة من فرص النمو المستقبلية».