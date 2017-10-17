سعر الفائدة بين البنوك يرتفع 21% خلال عام

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» بنسبة 21% لأجل سنة، تعادل زيادة بقيمة 38 نقطة أساس خلال عام، حيث بلغ سعر «الايبور» أمس، 2.19% مقارنة مع 1.81% مطلع أكتوبر 2016، بحسب بيانات المصرف المركزي.

كما سجل سعر «الايبور» ارتفاعاً لأجل 6 أشهر بنحو 28 نقطة أساس خلال نفس الفترة، تعادل زيادة بأكثر من 18% ليصل إلى 1.8% أمس، مقارنة مع 1.52% مطلع أكتوبر 2016، وارتفع السعر بنحو 21% أيضا لأجل 3 أشهر حيث بلغ 1.57% أمس مقارنة مع 1.3% مطلع أكتوبر 2016.

وتضاعف تقريبا سعر الآجال القصيرة للتعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة، حيث بلغ نحو 1% لأجل ليلة واحدة، ونجو 1.11% لأجل أسبوع 1.32% لأجل شهر واحد.

ووفقا للبيانات فإن الارتفاع في سعر «الايبور» لم ينتج عن انخفاض في السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، إذ زادت الودائع المصرفية للقطاع بقيمة 73.5 مليار درهم خلال الفترة منذ نهاية أغسطس 2016 إلى نهاية أغسطس 2017 بنمو بلغت نسبته 7% خلال الفترة، كما زادت احتياطيات البنوك بنسبة 12.8% لتصل 288 مليار درهم خلال نفس فتر المقارنة.