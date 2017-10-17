قفزة متوقعة في ترتيب الإمارات على تقرير البنك الدولي لإنفاذ العقود

حوار: محمود خليل

أكد القاضي محمد السبوسي، رئيس المحكمة التجارية بدبي، رئيس فريق التنافسية، أن الإمارات مرشحة بقوة لنيل مواقع متقدمة عالمياً في تقارير البنك الدولي لمحور نفاذ العقود، بفضل ما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في عملية التقاضي، كاشفاً النقاب عن أن الأجواء الإيجابية التي طغت على الاجتماع الذي عقده الفريق الإماراتي مع البنك الدولي بهذا الخصوص.

وأشار السبوسي لـ«الاتحاد»، إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارات وعمليات التحسينات الكبرى التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها في الدولة، من حيث الأتمتة منذ تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية، ينعكس إيجاباً وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي نهاية أكتوبر الجاري.

وقال: إن ما تحقق من تحسينات وخدمات قضائية راقية يتم تقديمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية ستعزز مرتبة دولة الإمارات، في التقارير العالمية وتنعكس إيجابياً بشكل كبير على ترتيب الدولة في هذا الجانب.

وأوضح السبوسي، الذي يرأس فريق التنافسية الإماراتي لمحور إنفاذ العقود، أن الاجتماع الذي عقده الفريق الإماراتي مع البنك الدولي في مارس الماضي، بهذا الخصوص، كان إيجابياً، لافتاً إلى أن فريق البنك الدولي الذي عادة لا يفصح عن آرائه إلا في التقرير الذي يصدره مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام، خرج بانطباع جيد عما أنجزته الإمارات في عملية التقاضي.