أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة – عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ المهندس نواف إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في مقر الدائرة بأبوظبي، تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الربط الكهربائي والشراكة بين دول المجلس لتحقيق الأهداف المرجوة.

حضر اللقاء الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والمهندس أحمد الإبراهيم المدير التنفيذي لهيئة الربط الخليجي.

وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المشتركة ذات الصلة بين دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي وهيئة الربط الخليجي، واستعرض معالي الشيخ نواف أحدث المستجدات في خطط الربط الخليجي وتجارة الطاقة ومدى التطور في عملية الربط.

ومن جانبه، أكد معالي المهندس عويضة المرر التزام دائرة الطاقة بإمارة أبوظبي بالتعاون التام ودعم الربط الخليجي وتشجيع تجارة الطاقة بين دول المجلس.