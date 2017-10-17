سلطان بن سليم: دور محوري للتكنولوجيا والتفكير الإبداعي لاستدامة وتعزيز كفاءة الأعمال

دبي (الاتحاد)

عززت بيئة الأعمال المواتية في دبي قدرة الشركات الوطنية العملاقة إلى الانطلاق نحو العالمية من بوابة الابتكار والتفكير الابداعي ومنافسة العديد من الشركات الضخمة في مختلف المجالات، بحسب مشاركين في الجلسة الحوارية الأولى لأسبوع دبي للاستثمار.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن دبي نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في تبوء مكانة عالمية مرموقة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الملاحي رغم أن موقعها لم يكن ليمكنها من تحقيق ذلك.

وأضاف في جلسة «حوار القادة» التي جمعته مع محمد على العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، أن ميناء جبل علي يناول أكثر من 15 مليون حاوية في العام وهو ما يعادل نحو 50% من إجمالي ما تناوله الموانئ الأميركية، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز كفاءة الأعمال واستدامتها، الأمر الذي انعكس على الأداء التشغيلي لميناء روتردام الذي تمت أتمتته بالكامل.

وقال ابن سليم في معرض رده على سؤال حول الأثر للاقتصادي لمشاريع دبي العالمية في الخارج ومبادرات التنمية المستدامة، أكد أن جميع أعمال موانئ دبي حول العالم تأتي في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص فشركائنا هم الحكومات التي نعمل على مساعدتها من خلال تقديم حلول ملموسة للتحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن موانئ دبي تقوم حالياً بإنشاء ميناء جاف في رواند لتخفيض تكلفة الشحن المرتفعة، وكذلك إقامة مجمع لوجيستي ضخم في جمهورية الدومينيكان لتتحول إلى مركز لوجستي مهم في هذه المنطقة.

محمد العبار: بيئة الأعمال في دبي أسهمت في انطلاق «نون» كعملاق عالمي في التجارة الإلكترونية

من جهته، شدد محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية على الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز تحول اقتصاد دبي باتجاه الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن مشروع منصة نون للتجارة الإلكترونية يصب في هذا الاتجاه.

وأكد أن مشروع «نون» ولد عملاقاً لأنه انطلق من بيئة أعمال محفزة ومبتكرة أرست دعائمها الحكومة المحلية والاتحادية بعد أن وفرت كل المحفزات الدافعة للنجاح، مشيراً إلى أن السبب في نجاح «نون» الذي حققته منذ الأيام الأولى لبدأ الأعمال هو أنها بدأت من حيث انتهى الآخرون، بعد أن سخرت الإمكانات التكنولوجية والتقنية والبشرية كافة لتحقيق هذا النجاح الذي لم يكن سهلاً، لاسيما في ظل وجود منافس عملاق.