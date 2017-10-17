رئيس مجلس إدارة «جلفار» يلتقي وفداً روسياً

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» القنصل العام لروسيا الاتحادية، جوتشا بواتشيدزه، يرافقه وفد رفيع المستوى يمثل شركات الرعاية الصحية الروسية. وقال الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار» إن «الزيارة تستهدف الاطلاع على تجربة جلفار الواسعة في قطاع الأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الرعاية الصحية».

وتتمتع الأدوية عالية الجودة التي تنتجها «جلفار» بسمعة جيدة في أكثر من 40 دولة حول العالم، خاصة في علاج الأمراض المزمنة، وقال جيروم كارل مدير عام «جلفار»: «بأكثر من 200 منتج دوائي في حافظة الشركة، فإننا على يقين أنه يمكننا المساهمة بفاعلية في تحسين توفير حلول علاجية عالية الجودة وميسورة الكلفة للمرضى حول العالم وخاصة في داء السكري». واعتبر جيروم أن الزيارة «تمثل فرصة لعرض مبادرات وجهود جلفار الدؤوبة لتعزيز منشآت الإنتاج».

وسلط الشيخ فيصل بن صقر القاسمي الضوء خلال الزيارة على مسيرة الشركة منذ انطلاقها عام 1980 والتزامها الصارم بأعلى معايير التصنيع الدوائي، ومبادراتها التي حازت ثقة المستهلكين محلياً وعربياً، إضافة لانتشارها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وعبّر القنصل العام لروسيا الاتحادية عن إعجابه الشديد بإنجازات «جلفار» الدوائية الكبيرة».

وتضمنت الزيارة جولة في بعض مصانع «جلفار» وخاصة «جلفار 11» الذي يعتبر أحد أكثر مصانع الأدوية تطوراً في المنطقة.