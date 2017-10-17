الجزيرة يفقد 50% من قوته!

عمرو عبيد (القاهرة)

هبوط حاد في أداء وترتيب «فخر أبوظبي» بطل الدوري في الموسم الماضي، دفع به إلى المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة الحالية، بعد 4 جولات فحسب، حيث فاز مرة واحدة على «البرتقالي» الصاعد حديثاً قبل السقوط مرتين متتاليتين على يد «النواخذة» و«العميد»، ثم التعادل الأخير مع الظفرة، ليحصد الجزيرة 4 نقاط، بنسبة نجاح تبلغ 33.3% فقط، وهو ما يخالف تماماً ما انتهت إليه النسخة الماضية التي لم يخسر فيها «فخر أبوظبي» سوى مرتين، مقابل التعادل في العدد نفسه من المباريات، خلال 26 جولة كاملة، بنسبة نجاح بلغت 87.2%!

ربما لا نجد تفسيراً منطقياً واضحاً لما يحدث لحامل اللقب، مع انطلاقة الموسم الحالي، لهذا نترك الحديث للإحصائيات التي تستعرض الوضع من جوانب رقمية وفنية عدة، قد تكشف حقيقة الأمر، وإذا عدنا بالذاكرة إلى بداية عهد الفريق تحت قيادة الهولندي تين كان، في النصف الثاني من موسم 2015 - 2016، نجد أنه استهل فترته الأولى بتعادلين أمام «الإمبراطور» القوي، و«الملك» قبل الخسارة أمام «العنابي» الأفضل في ذلك الوقت، ثم الفوز بخماسية على «النواخذة»، ليصعد بالجزيرة مقعداً واحداً من المركز العاشر نحو التاسع، وبدأ الفريق ينفض غبار الفترة السابقة، ويستعيد نشاطه آنذاك، وبالطبع كانت البداية رائعة في الموسم الماضي، بثلاثة انتصارات وتعادل واحد، في أول 4 جولات من البطولة، حافظ بها على مقعد الوصيف وقتها، قبل الانطلاق نحو اللقب في النهاية، متربعاً على القمة لفترة طويلة.

وفي الوقت الذي سجل فيه علي مبخوت هداف النسخة الماضية، هدفين خلال أول 3 مباريات له هذا الموسم، فإنه نجح في هز الشباك 5 مرات، خلال مباراتين فقط، في أول 4 أسابيع، من الموسم السابق، كما أحرز 4 أهداف في مواجهتين، خلال أول 4 مباريات، تحت قيادة تين كات، من إجمالي 9 أهداف، سجلها «هجوم فخر أبوظبي» في موسم 2015 - 2016، صنع منها البرازيلي تياجو نيفيز اللاعب السابق بالفريق 3 أهداف، مقابل 10 أهداف في بداية الموسم الماضي، حملت توقيع المغربي مبارك بوصوفة بأربع تمريرات حاسمة، بجانب هدفين من صناعة نيفيز، ولم ينجح بوصوفة في صناعة أي أهداف حتى الآن، رغم مشاركته في كل المباريات، بإجمالي 360 دقيقة لعب!

في نسخة 2015 - 2016 تكونت المنظومة الهجومية المؤثرة لـ«فخر أبوظبي»، في تلك المباريات الأربع من مبخوت الذي سدد 18 كرة، و10 محاولات على المرمى لكينوين جونز، بجانب تياجو نيفيز الذي سدد 7 مرات، ليحرزوا ويصنعوا أغلب الأهداف في تلك الفترة المحددة عالياً، أما في الموسم الماضي صوب هداف الجزيرة التاريخي 14 كرة على المرمى، في أول 4 جولات، مقابل 8 محاولات لبوصوفة و6 لنيفيز، ومثلها لخلفان مبارك، و4 تسديدات لكل من فارفان وإيلتون ألميدا، وهم من سجلوا وصنعوا أغلب الأهداف، أما هذا الموسم فإن الكتيبة الهجومية تتكون من مبخوت ورومارينيو وراشيدوف وخلفان وبوصوفة، لكن لم يبرز منهم سوى البرازيلي رومارينيو الذي سجل هدفين وصنع مثلهما، ورغم إحراز مبخوت لهدفين وصناعة هدف، فإن هذا المعدل يختلف عن المعروف عنه، مثلما هو الحال مع خلفان مبارك الذي أسهم بهدف وصنع آخر، بالإضافة إلى تراجع واضح لبوصوفة، وعدم ظهور راشيدوف بالمستوى المتوقع منه.

مراكز «فخر أبوظبي» في جدول ترتيب الدوري مع تين كات، خلال أول 4 جولات في الموسم الحالي، مقارنة بالنسختين السابقتين «تم الوضع في الاعتبار تولي كات المهمة بداية من الجولة 14 في دوري 2015 - 2016.