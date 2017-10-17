«دبي الجنوب» توقع مذكرة تفاهم مع «دبي للجودة»

دبي (الاتحاد)

أبرمت «دبي الجنوب» و«مجموعة دبي للجودة» مذكرة تفاهم تهدف لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في تبادل الخبرات وتعزيز الجودة والتميز وتطوير الأداء المؤسسي وتوفير الدعم المتبادل لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويلتزم الطرفان بموجب المذكرة بالعمل المشترك للارتقاء بالأداء المؤسسي وتبني معايير الجودة والتميز في أعمال «دبي الجنوب» من خلال التوجيه والدعم الكامل وتدريب موظفي «دبي الجنوب» على أسس ومنهجيات الجودة والتميز المؤسسي ومواكبة أحدث التطورات في مجالات الإدارة والقيادة والجودة، ووقع الاتفاقية خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، وفاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، في مقر «دبي الجنوب» مؤخراً.

وقال خليفه سهيل الزفين، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة دبي للجودة يندرج في إطار سعي «دبي الجنوب» لإرساء معايير يحتذى بها في الجودة والتميّز والابتكار في كل المشاريع العصرية التي يحتضنها مشروع «دبي الجنوب»، وصولاً إلى تجسيد مفاهيم السعادة التي تنشدها خطة دبي 2021».

من جانبها، قالت فاطمة بطي المهيري، إن بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين يسخر خبرات المجموعة لخدمة مشروع متميز ورائد بحجم «دبي الجنوب». وأضافت أن توقيع المذكرة يعكس حرص «دبي الجنوب» على تبني أرقى معايير الجودة والتميز في إنجاز أهدافها الطموحة ومختلف أنشطتها، خاصة وأن معايير ومبادئ الجودة والتميز باتت شرطاً لأي مشروع أو مؤسسة تتطلع إلى تحقيق نجاحات مستدامة وتنفيذ مستهدفاتها والوصول إلى الريادة.