7 مشاهد في الجولة الرابعة

عبدالله القواسمة، وليد فاروق

حفلت الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بالعديد من المشاهد، فضلاً عن الإثارة والإبداع والمنافسة الملتهبة بين العديد من الفرق، واحتدام صراع القمة مبكراً، خاصة بين الوصل والعين والوحدة، وتقارب المسافات بينها، خاصة بعد نجاح «الفهود» في إيقاف «العنابي»، في مباراة شهدت الحضور الأكبر جماهيرياً، في حين حول «الزعيم» تأخره أمام عجمان بهدفين إلى فوز مثير بالثلاثة، كما واصل شباب الأهلي دبي نتائجه الطيبة، وحقق فوزاً على ضيفه الإمارات عبر أجانبه الأربعة، وانتزع النصر انتصاره الثاني على التوالي، على حساب دبا الفجيرة 3-1 وتجاوز «العميد» عقبة الغيابات الكثيرة، كما واصل الجزيرة «حامل اللقب» نتائجه المتراجعة، وتعادل مع الظفرة 2-2 رغم أنه تقدم بهدفين، وأطاح فوز حتا على ضيفه الشارقة بالبرتغالي بيسيرو مدرب «الملك» الذي أصبح «الضحية» الثانية في الدوري.

1/ أيها المعلم.. شكراً

تصدرت الصورة التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع معلمه أحمد إبراهيم مندي التميمي، مدرجات استاد حمدان بن زايد، خلال مباراة الظفرة والجزيرة، وتضمنت عبارة تعكس أهميتها ومضامينها العميقة، وجاء فيها: «المعلم هو الضمانة الأكيدة لتحقيق تطلعاتنا في تنشئة أجيال متعلمة، أيها المعلم .. شكراً.

احتفاء الظفرة بيوم المعلم العالمي جاء فريداً، وإلى جانب الشعار الجميل الذي تزينت به مدرجات الملعب، بادر النادي أيضاً إلى تكريم 13 معلماً ومعلمة يعملون في منطقة الظفرة، وهو التكريم الذي تزامن مع تخصيص لجنة دوري المحترفين الجولة الرابعة للاحتفال بهذا اليوم العالمي في جميع المباريات.