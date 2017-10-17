يوسف العربي (دبي)

تصدرت المناطق المحاذية للقناة المائية قائمة وجهات الاستثمار العقاري في دبي للعام 2017، وفق دراسة استطلاعية حول اتجاهات المستثمرين العقاريين بالقطاع العقاري في الإمارة.

ووفق الدراسة التي أجرتها شركة «عقارات دبي» للاستشارات، أكد 34.8 % من المستطلعة آراؤهم أنهم يخططون لشراء وحدة عقارية بالمشروعات التي يتم تطويرها في المناطق القريبة من قناة دبي المائية، بينما أكد 42% منهم إمكانية الاستثمار بهذه المنطقة مقابل 11.6% استبعدوا ذلك من خياراتهم الاستثمارية في الوقت الراهن.

وشكلت قناة دبي المائية محوراً جديداً للتنمية العقارية في الإمارة، واستقطبت ضفاف القناة مشروعات جديدة باستثمارات تتجاوز 50 مليار درهم، حيث قادت شركات التطوير الحكومية والخاصة وفي مقدمتها «مراس»، و«الحبتور»، و«دبي للعقارات»، و«داماك»، ومجموعة «شوبا العقارية» و«أمنيات» إطلاقات المشروعات العقارية التي تنوعت بين الفندقي، والسكني، والتجاري، والترفيهي.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية لمشروع «الحبتور سيتي» على ضفة القناة نحو 11 مليار درهم، فيما تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات بمشروع «أيكون سيتي» الذي تطوره شركة داماك نحو 7.4 مليار درهم.