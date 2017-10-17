«قمة التصنيع» تناقش آثار «بريكست» على الصناعة البريطانية

لندن (الاتحاد)

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع جولتها الترويجية إلى المملكة المتحدة، في مقر شركة بلومبيرج الإعلامية في لندن، حيث عقدت القمة ندوة تناولت آثار نتائج مفاوضات الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي على القطاع الصناعي البريطاني.

حضر الندوة روضة محمد العتيبة، نائب رئيس بعثة الدولة في المملكة المتحدة، وبدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة ستراتا للتصنيع ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع وأدوت كيلمير أوليش، رئيس شعبة البحوث وتنمية القدرات الصناعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور كارلوس لوبيز غوميز، رئيس وحدة العلاقات السياسية، جامعة كامبريدج، وأندرو بيترز، المدير التنفيذي، مصنع سيمنس للتحكم الآلي في المملكة المتحدة، وأنتوني بروس، رئيس إدارة الموارد البشرية، شركة «بي دبليو سي».

وكشفت دراسات حديثة عن استعداد نحو مليون عامل من العمالة الماهرة والمدربة وحملة الشهادات العليا من ‏مواطني دول الاتحاد الأوروبي، للبحث عن وظائف خارج بريطانيا، بعد خروجها من كتلة الاتحاد الأوروبي، ضمن ما يُعرف باستفتاء بريكست.‏

وأظهرت الدراسات التي أجريت على ألفي عامل من دول الاتحاد ‏الأوروبي يعملون في بريطانيا أن 55% من حاملي شهادات الدكتوراه و49% من حملة الشهادات العليا يخططون، أو قرروا ‏بالفعل، مغادرة بريطانيا والبحث عن فرصة عمل في دولة أخرى. ‏