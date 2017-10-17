ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي ينطلق نوفمبر المقبل

عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تقام الدورة الرابعة من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي-عجمان 2017 تحت عنوان «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة»، ويعقد الملتقى يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل في قاعة الإمارات للضيافة - عجمان.

ويشتمل اليوم الأول من الملتقى على جلسة افتتاحية إضافة إلى جلستي عمل، وستخصص الجلسة الافتتاحية للكلمات الترحيبية للمنظمين والشركاء، كما سيتم بها تكريم للشركاء الاستراتيجيين لهذا الملتقى، فيما تبحث الجلسة الأولى «التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار المترتبة عليها» وتتناول عدة مواضيع منها المعاملات الحكومية في ظل تطور تكنولوجيا «بلوك شين»، واقتصاد المشاركة وتحديات العيش في المدن الذكية، وكذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد وانعكاساتها الاقتصادية، كما تتضمن الجلسة حلقة نقاشية وحوارا مفتوحا مع الحضور.

أما الجلسة الثانية فستتطرق إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية في دولة الإمارات، حيث تبحث مواضيع تنافسية الدولة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، ودور الابتكار في تعزيز التنافسية من واقع التجارب في دولة الإمارات، وبرنامج تكامل لدعم الابتكار في إمارة أبوظبي، كما تختتم الجلسة بحلقة نقاشية وحوار مفتوح مع الحضور.

وتقام في اليوم الثاني من الملتقى الجلستين الثالثة والرابعة، تناقش الأولى التخطيط التنموي في إمارة عجمان وتبحث في مواضيع، استعراض الخطة الاستراتيجية لإمارة عجمان، واستراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بإمارة عجمان، والاستثمار وتصدير الخدمات في منطقة عجمان الحرة، والتخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية في إمارة عجمان، بالإضافة إلى إقامة حلقة نقاشية وحوار مفتوح مع الحضور.

ما الجلسة الرابعة والأخيرة بالملتقى تستعرض خطط وبرامج جذب الاستثمار في دولة الإمارات، وتتناول موضوع الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى استعراض تجارب استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى إمارات الدولة المختلفة، ويختتم الملتقى بالإعلان عن أهم التوصيات الناجمة عن جلسات الملتقى، وتكريم المتحدثين والرعاة.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «تأتي استضافة إمارة عجمان لجولة الملتقى لهذا العام حرصاً منها على استكمال التواصل والتنسيق بين جميع إمارات الدولة في مجال التخطيط الاقتصادي، وسعيا منها للاستفادة من هذا المحفل الوطني المهم للتعريف بمجالات التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وإبراز مشاريع التطوير المختلفة في الإمارة، كما أننا حريصون على إنجاحها من خلال التعاون والعمل المشترك مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبدعم من باقي دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة».